Coulibaly convince lo staff del Manfredonia Calcio

✍️ Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza l’accordo con Souleymane Coulibaly, centrocampista francese classe 2004 che rinforza ulteriormente il parco under dei biancocelesti.

🔹 Coulibalt ha superato brillantemente le fasi di pre-ritiro al “Miramare” e ritiro a Fara S. Martino a cui era stato aggregato in prova al gruppo squadra, convincendo staff tecnico e società con le sue prestazioni. A dargli il caloroso benvenuto ufficiale il patron Gianni Rotice giunto in visita alla squadra nel ritiro abruzzese.

🔹 Coulibaly vanta già numerose esperienze in Italia: ha infatti militato in varie compagini, tra cui l’under 19 del Pisa e del Vicenza (percorso che gli ha permesso di disputare anche la “Viareggio Cup”) e le prime squadre di Levico Terme e Ponte San Pietro, quest’ultima nel campionato di serie D nella stagione 23/24.

🔹 Possiede rilevanti qualità tecniche ma, soprattutto, fisiche che gli consentono di ricoprire diversi ruoli: nasce come attaccante centrale, ma è stato impiegato sia come seconda punta / esterno, sia in alcune occasioni come mezz’ala.