Costantino Vitagliano: “Ecco quanto ho guadagnato dopo Uomini e Donne”, cifra record

Costantino Vitagliano è uno degli ex tronista di Uomini e Donne più famosi della storia del programma. L’uomo tra qualche giorno, il 10 giugno, compierà 50 anni. Per l’occasione, il volto tv ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera dove ha detto che all’apice del suo successo tutti lo volevano per serate nei locali ed eventi nelle discoteche più in voga. A tal proposito, Costantino Vitagliano ha raccontato che oggi le ospitate nelle discoteche non vanno più di moda visto che ci sono gli eventi organizzati nei negozi ed i centri commerciali. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato: “Il mio lavoro è rimasto lo stesso di allora. Uso la mia immagine”. Costantino Vitagliano ha spiegato che guadagnava molto bene quando era l’uomo più desiderato d’Italia, tanto da affermare di aver comprato 7 case e un auto da 250 mila euro.

Uomini e Donne, Costantino Vitagliano ha guadagnato 10 mila euro in un’ora

Intervistato al Corriere della sera, Costantino Vitagliano ha rivelato che le richieste erano così tante che l’agenzia era arrivata a chiedere 10 mila euro all’ora. A tal proposito, l’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che la richiesta invece di diminuire è aumentata, tanto da averci guadagnato lui e gli altri. Oggi, l’uomo ha ammesso che guadagna molto meno ovvero circa 2 mila euro. Inoltre, Costantino Vitagliano ha raccontato delle chat telefoniche con le fan. In un anno, l’uomo ha riferito di aver fatturato oltre 1 milione di euro. L’uomo ha concluso facendo un bilancio dei suoi 50 anni, tanto da dichiarare: “Ho realizzato tutto quello che desideravo da ragazzino ovvero essere il più il bello, avere un sacco di soldi.“