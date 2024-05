Costantino Vitagliano, annunciano incredibile a Verissimo: “Sta funzionando”

Costantino Vitagliano è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. L’uomo oggi è stato ospite della puntata di Verissimo dove ha parlato della sua situazione di salute che ha fatto molto preoccupare i fan. L’ex tronista combatte da un po’ di tempo con una malattia molto rara che non sanno come curare visto che è autoimmune. Ora a Verissimo, Costantino Vitagliano ha fatto un annuncio che sa di speranza. Infatti ha dichiarato che le nuove cure che sta sperimentando stanno funzionando meglio rispetto a quelle in passato. A tal proposito, l’uomo ha detto che la gente in giro gli chiede: “Ma non eri morto? Quando la fama è passata tutti mi hanno dimostrato di non essere veri amici ed invece gli amici di sempre sono rimasti al mio fianco.”

Verissimo, Costantino Vitagliano è tornato ad allenarsi

Ospite di Verissimo, Costantino Vitagliano ha raccontato che il dottore è riuscito a calare le dosi di cortisone con i quali non riusciva più a gestire i suoi stami d’animo. A tal proposito, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di aver iniziato ad allenarsi nuovamente, tanto da aver ripreso 7 chili dopo averli persi 20. Inoltre, l’uomo ha raccontato che i dottori non sapevano se le cure avrebbero funzionato o meno, tanto da essere diventato così ansioso da non riuscire a dormire la notte. Oggi, Costantino ha detto di aver ripreso a dormire con regolarità grazie all’aiuto dei dottori che non avrebbero intenzione di sottoporlo ad intervento chirurgico.