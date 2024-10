Costa d’Amalfi-Manfredonia domenica alle 14.30: info biglietti

L’FC Costa D’Amalfi rende note le modalità d’acquisto dei tagliandi del Settore Ospiti dello stadio “P. Novi” di Angri, per assistere al match Costa d’Amalfi-Manfredonia, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie D / Girone H. Sono disponibili 100 posti per la tifoseria sipontina.

La prevendita dei biglietti sarà solo online sul circuito “etes” e sarà acquistabile al seguente link:

https://www.etes.it/sale/event/83265/costa%20d’amalfi%20-%20manfredonia%20calcio%201932?idProdotto=83265

ai seguenti prezzi:

Intero: € 10 + diritti di prevendita

Ridotto (donne ed under 14): € 8 + diritti di prevendita

N.B. Il botteghino domenica rimarrà chiuso.