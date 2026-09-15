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Costa a Sud: tre esperienze inclusive tra laguna, campagne e saline

Dal 17 al 23 settembre tra Zapponeta, Cerignola e Margherita di Savoia tre esperienze per vivere il territorio senza barriere, tra natura, mobilità, produzioni locali e creatività

Non solo luoghi da visitare, ma esperienze da vivere e condividere. È questa la sfida di “Costa a Sud”, iniziativa di turismo accessibile e inclusivo finanziata dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione AReT, con Patto Consulting Impresa Sociale come capofila. Il progetto sta costruendo una rete di comunità ospitali, coinvolgendo enti locali, associazioni e realtà del terzo settore per rendere il territorio sempre più accessibile e aperto alla partecipazione di tutti.

Dal 17 al 23 settembre, tre appuntamenti tra Zapponeta, Cerignola e Margherita di Savoia porteranno l’accessibilità dentro esperienze concrete: un’escursione nelle lagune, una ciclopedalata nelle campagne e una visita alle saline accompagnata da un laboratorio creativo.

Si parte giovedì 17 settembre a Zapponeta con “Oasi Laguna del Re”, l’escursione guidata organizzata dall’Associazione Dauniatur APS. I partecipanti potranno esplorare le Lagune Sipontine e avvicinarsi al birdwatching, vivendo l’ambiente naturale come occasione di scoperta, socialità e partecipazione. L’iniziativa è rivolta prioritariamente a persone in condizioni di fragilità sociale, economica, sanitaria o relazionale e ai loro accompagnatori.

Domenica 20 settembre, a Cerignola, sarà la bicicletta a diventare strumento di inclusione con “Pedalare Oltre”, la ciclopedalata organizzata da FIAB Cerignola Trattour APS in collaborazione con il Comune di Cerignola. Il percorso, di circa 10 chilometri, partirà da Piano San Rocco e attraverserà il territorio rurale fino alla cooperativa “La Bella di Cerignola”, dove sarà possibile conoscere e degustare alcune produzioni locali. Un’esperienza che unisce movimento, incontro e valorizzazione dell’identità agricola del territorio.

Il calendario si chiuderà mercoledì 23 settembre a Margherita di Savoia con “Alla scoperta delle Saline di Margherita di Savoia”, realizzata con il supporto dell’Associazione Fare Natura. La visita guidata alle saline più grandi d’Europa sarà accompagnata dal laboratorio esperienziale “Orizzonti materici”, in un percorso che intreccia ambiente, creatività e partecipazione.

«Con Costa a Sud stiamo costruendo, passo dopo passo, un modo diverso di vivere e raccontare il territorio, mettendo l’accessibilità al centro dell’esperienza turistica – dichiara Barbara Torracco, presidente di Patto Consulting Impresa Sociale e capofila del progetto Costa a Sud . Gli appuntamenti di settembre si inseriscono in un percorso già avviato, che ha coinvolto persone, associazioni, operatori e comunità in diverse esperienze sul territorio. L’obiettivo non è creare occasioni isolate, ma rafforzare una rete capace di rendere la provincia di Foggia sempre più ospitale e accessibile. Natura, cultura, mobilità, produzioni locali e creatività diventano così strumenti per favorire la partecipazione e permettere a persone con esigenze diverse di vivere il territorio insieme».

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati

Oasi Laguna del Re – Zapponeta: 347 7584375

347 7584375 Pedalare Oltre – Cerignola: 333 7834182

333 7834182 Alla scoperta delle Saline di Margherita di Savoia: 347 7584375