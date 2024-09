Cos’è la Sex Roulette? Una ‘sfida’ tra giovanissimi

Una nuova moda, pericolosissima, tra i giovanissimi è la Sex Roulette.

Come funziona?

Come accade per la roulette russa, chi perde resta incinta o viene, ahimè, contagiato da una malattia virale.

La moda, tra giovani, è nata nel 2023 e si tratta di una challenge divenuta famosa dopo il caso della 14enne rimasta incinta a Roma.

SEX ROULETTE, UN GIOCO PERICOLOSISSIMO

Questa challenge pericolosa consiste nell’aggiunta a chat private su Telegram o Whatsapp tramite un aggancio, che, visto che si tratta di giovanissimi, arriva spesso su Tik Tok.

Poi, una volta arrivati nel gruppo chiuso, inizia l’organizzazione per darsi appuntamento. Si sceglie una data, un orario e un luogo che, vista l’attività, deve essere il più appartato possibile.

L’incontro avviene tra ragazzi e ragazze sconosciuti.

Ad ogni modo, secondo le ultime regole, bisognerebbe partecipare all’incontro a volto coperto.

Una volta arrivati all’appuntamento, tutti fanno sesso con tutte. Vince chi torna a casa dalla serata senza essere rimasta incinta.

Ma un altro rischio pericolosissimo è quello di contrarre malattie sessualmente trasmissibili come Hiv, ma anche sifilide e gonorrea.

La challenge sarebbe nata in Serbia 10 anni fa, per poi arrivare oltre oceano, ma anche in Spagna, Francia e Gran Bretagna.