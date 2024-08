Cos’è la Magnetoterapia CEMP?

Capita spesso che, dopo una frattura ossea, l’ortopedico prescriva l’utilizzo della magnetoterapia CEMP (Campi ElettroMagnetici Pulsati) come terapia. In questo articolo parleremo in modo dettagliato di cosa sia e di come agisca la magnetoterapia CEMP.

La magnetoterapia a campi elettromagnetici pulsati è una terapia che utilizza un campo elettromagnetico pulsato a bassa frequenza per stimolare i processi di guarigione del corpo, specialmente in seguito a una frattura ossea. Diversi studi hanno confermato la validità di questa terapia, come ad esempio uno studio scientifico intitolato “Campi elettromagnetici pulsati nella guarigione ossea: percorsi molecolari e applicazioni cliniche”, visionabile al seguente link.

Come Agisce la Magnetoterapia CEMP?

Vediamo ora come agiscono i campi elettromagnetici. Il principio alla base della magnetoterapia CEMP è l’applicazione di campi elettromagnetici pulsati che interagiscono con le cellule del corpo umano. Questi campi penetrano nei tessuti, stimolando le cellule e favorendo la circolazione sanguigna e l’ossigenazione dei tessuti. Di conseguenza, si accelera la guarigione delle ossa e dei tessuti molli, riducendo l’infiammazione e il dolore associato.

Tra i principali benefici della magnetoterapia CEMP troviamo:

Riduzione del dolore: I campi elettromagnetici agiscono come analgesici naturali, alleviando il dolore causato da patologie croniche o acute.

I campi elettromagnetici agiscono come analgesici naturali, alleviando il dolore causato da patologie croniche o acute. Accelerazione della guarigione delle fratture: La magnetoterapia è spesso utilizzata per promuovere la calcificazione delle ossa fratturate, migliorando il processo di rigenerazione ossea.

La magnetoterapia è spesso utilizzata per promuovere la calcificazione delle ossa fratturate, migliorando il processo di rigenerazione ossea. Miglioramento della circolazione: I campi elettromagnetici aiutano a dilatare i vasi sanguigni, migliorando il flusso sanguigno e favorendo l’apporto di nutrienti e ossigeno alle cellule.

I campi elettromagnetici aiutano a dilatare i vasi sanguigni, migliorando il flusso sanguigno e favorendo l’apporto di nutrienti e ossigeno alle cellule. Riduzione dell’infiammazione: Grazie alla sua capacità di ridurre l’infiammazione, la magnetoterapia è utile nel trattamento di condizioni come l’artrite, la tendinite e altre patologie infiammatorie.

Come si Applica in Pratica?

La magnetoterapia viene applicata sulla zona da trattare mediante degli applicatori detti solenoidi. Questi applicatori, collegati a un macchinario, generano il campo elettromagnetico. Generalmente, si tratta di due cuscinetti che vengono posizionati in prossimità della zona da trattare e fissati con una fascia. La terapia è completamente indolore e non provoca alcuna sensazione fisica.

Noleggiare la Magnetoterapia CEMP a Casa

Quali sono le Controindicazioni?

Le controindicazioni della magnetoterapia sono simili a quelle di qualsiasi dispositivo elettromedicale. In particolare, è altamente sconsigliata per soggetti con: gravidanza, tubercolosi, diabete giovanile, malattie virali in fase acuta, micosi, cardiopatie, tumori, aritmie gravi, portatori di pacemaker, bambini, portatori di protesi magnetizzabili, infezioni acute ed epilessia. In ogni caso, sarà sempre il medico a decidere se consigliare l’utilizzo o meno.