Cosa mangiamo a Natale: le mandorle atterrate

Sono un prodotto storicamente legato alla tradizione culinaria della provincia di Foggia. Si tostano le mandorle, in un tegame si sciogli il cioccolato, quindi si mescolano le mandorle nel cioccolato, poi si fanno raffreddare ottenendo varie forme.

Le mandorle atterrate sono dei dolcetti tipici pugliesi semplicissimi, ma molto golosi, vengono preparati con soli 2 ingredienti: le mandorle tostate e il cioccolato fondente. Per la loro semplicità, sono anche molto veloci da preparare ed, inoltre, hanno un grossissimo pregio: possono essere conservati a lungo!

Le mandorle atterrate sono un dolcetto tipico natalizio, ma possono essere preparate praticamente in qualsiasi periodo dell’anno, perchè si conservano benissimo in frigorifero in un contenitore ben chiuso!