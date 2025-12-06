Eventi Manfredonia

Cosa include il ticket di DivinCastello?

Redazione6 Dicembre 2025
Cosa include il Ticket di DivinCastello? 🎟️

🍷 3 Degustazioni di Vino

🫒 1 Degustazione di Olio Extra Vergine!

🍾 1 Degustazione di Bollicine

🥂 Calice in Vetro e Portacalice

👉🏻 Accesso all’area evento

🍤 All’interno dell’area evento potrai scegliere tra diversi stand Food

🕺🏼 Musica ed intrattenimento per trascorrere una serata speciale!

🏰 Ti aspettiamo sabato 20 Dicembre 2025 dalle ore 19.00 nel Fossato del Castello di Manfredonia

🎟️ Acquista i Ticket (vedi sotto) oppure nei numerosi punti vendita che potrai scoprire sul sito ufficiale e sui canali social.

👉🏻 Acquista i Ticket qui: https://www.sommelierpuglia.it/divincastello-christmas…/

