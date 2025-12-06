Eventi Manfredonia
Cosa include il Ticket di DivinCastello?
3 Degustazioni di Vino
1 Degustazione di Olio Extra Vergine!
1 Degustazione di Bollicine
Calice in Vetro e Portacalice
Accesso all’area evento
All’interno dell’area evento potrai scegliere tra diversi stand Food
Musica ed intrattenimento per trascorrere una serata speciale!
Ti aspettiamo sabato 20 Dicembre 2025 dalle ore 19.00 nel Fossato del Castello di Manfredonia
Acquista i Ticket (vedi sotto) oppure nei numerosi punti vendita che potrai scoprire sul sito ufficiale e sui canali social.
