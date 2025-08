Corato: bimba di 11 anni si ustiona gravemente tentando di salvare il suo cane da un incendio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’esplosione accidentale di una bombola di gas Gpl avrebbe scatenato e divampato l’incendio nell’abitazione situata al piano terra, coinvolgendo una donna di 40 anni e una bimba di 11.

Fondamentale e immediato l’intervento dei sanitari che hanno trasportato le due vittime in ospedale per le cure del caso; nulla da fare per il cane, morto nell’incendio.

I vigili del fuoco, inoltre, hanno messo in salvo altre due donne che si trovavano al primo piano attraverso un’evacuazione d’emergenza e la messa in sicurezza dell’intera area.

Sono ora in corso valutazioni riguardo eventuali responsabilità o carenze nelle misure di sicurezza domestiche.