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Coopla Green Manfredonia: grazie alla famiglia Diomede di Rutigliano, il futuro è nelle mani dei lavoratori

Ci sono storie che sembrano destinate a non avere più un domani. Storie fatte di silenzi, cancelli chiusi, macchinari fermi, attese infinite e famiglie sospese tra speranza e paura. E poi ci sono storie che, contro ogni previsione, trovano la forza di rialzarsi. La rinascita dell’ex Dopla appartiene a questa seconda categoria.

L’inaugurazione di ieri di Coopla Green Manfredonia non è stata soltanto un taglio del nastro. È stata la restituzione di una speranza ad una comunità che per troppo tempo ha visto spegnersi pezzi della propria identità produttiva. Dentro quello stabilimento, ieri, non si respirava soltanto entusiasmo: si percepiva il peso di anni difficili, di sacrifici, di battaglie silenziose combattute lontano dai riflettori.

Spesso queste occasioni diventano il palco per molti. Ma quasi mai si raccontano davvero le storie umane che ci sono dietro. Storie complesse. Traguardi che sembravano impossibili. Momenti nei quali tutto appariva smarrito.

E invece qualcuno ha scelto di non voltarsi dall’altra parte.

La famiglia composta da Lorenzo Diomede, Grazia Antonelli, Martino Diomede e Oronzo Diomede, imprenditori di Rutigliano, ha deciso di fare qualcosa che oggi non è affatto scontato: investire in un territorio difficile e complesso come Manfredonia, mettendo a disposizione infrastrutture, visione imprenditoriale, coraggio e responsabilità.

Non è stata una semplice operazione economica. È stata una scelta di fiducia verso persone che rischiavano di perdere tutto. Una scelta che ha trovato dall’altra parte lavoratori che non hanno mai smesso di crederci, che si sono uniti, organizzati, rialzati insieme quando sarebbe stato più facile arrendersi.

Ed è proprio qui che nasce il senso più autentico di Coopla Green Manfredonia: nell’unione tra il lavoro e una famiglia di imprenditori che ha deciso di condividere il rischio, il futuro e la speranza con un intero territorio.

I veri protagonisti di questa storia sono loro. I lavoratori, che hanno custodito dignità anche nei momenti più bui e che oggi tornano finalmente a guardare avanti. Perché un’azienda non sono soltanto capannoni o macchinari. Un’azienda è fatta soprattutto dalle persone che ogni giorno le danno vita.

Da oggi la scena passa soltanto nelle loro mani. Nelle mani della cooperativa, dei lavoratori. Ed è giusto così.

Perché dopo le parole, le promesse e le passerelle, arriva sempre il momento della verità. E la verità, da oggi, si chiamerà lavoro, responsabilità, sacrificio e capacità di costruire futuro.

Manfredonia ha bisogno di storie come questa. Non di illusioni, ma di esempi concreti di chi sceglie di restare, investire e crederci davvero.

E ieri, dentro quei capannoni tornati finalmente vivi, si è capito una cosa semplice ma fondamentale: quando il lavoro incontra il coraggio umano, anche ciò che sembrava perduto può tornare a vivere.

Palombella Rossa – Angelo Riccardi