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Conversazioni dal Mare celebra dieci anni: il 15 maggio la presentazione al Salone del Libro di Torino



Si rinnova la presenza istituzionale a Torino per la presentazione della decima edizione del festival letterario tra gli appuntamenti di punta del panorama culturale pugliese

Conversazioni dal mare compie dieci anni e torna, anche nel 2026, al Salone Internazionale del Libro di Torino per presentare l’edizione del suo decennale. L’appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio, alle ore 13.00, presso il Padiglione della Regione Puglia – K118/K117 S, Padiglione 2. La manifestazione, divenuta in questi dieci anni una delle manifestazioni culturali di riferimento per il panorama nazionale, conferma anche per quest’estate i suoi due porti in cui confrontarsi sull’attualità guardando il mare: Giovinazzo e Mattinata, luoghi che ospiteranno il nuovo ciclo di dialoghi dedicati alla complessità del mondo contemporaneo.

Alla presentazione torinese interverranno Antonio Mattarelli, presidente del Consiglio regionale della Puglia, Elisabetta Vaccarella, vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Mimma Gattulli, segretaria generale del Consiglio regionale della Puglia, Federico Zatti, autore de Il disegno. La mappa che riscrive il caso Moro, già ospite di Conversazioni e la coordinatrice editoriale della rassegna Giulia Murolo.

«Dieci anni sono un traguardo che ci permette di guardare quanto il nostro piccolo sogno sia cresciuto, Conversazioni dal mare è nata come una finestra culturale sul mondo ed oggi è un presidio stabile di riflessione e condivisione per la comunità che ci sostiene» dice Giulia. «Ritrovare al nostro fianco autori come Federico Zatti che hanno vissuto parti di questo percorso e tornano a calcare gli stessi passi per continuare a camminare insieme ci dà grande forza e fiducia nel futuro del progetto».

La partecipazione al Salone del Libro rappresenta, anche nel 2026, un’occasione per condividere con il pubblico nazionale la visione, la storia e le anticipazioni dell’edizione estiva che animerà le due città coinvolte.