Sport Manfredonia
Circolo Tennis Manfredonia, D1: una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Circolo Tennis Manfredonia, D1: una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate
Dopo le prime tre giornate di campionato, le nostre ragazze registrano un bilancio di una vittoria e due sconfitte.
All’esordio è arrivata una sconfitta per 3-0 contro il CT Palagiano, mentre nella seconda giornata le ragazze hanno reagito alla grande conquistando una bella vittoria per 2-1, decisiva grazie a un combattuto doppio chiuso al match tie-break.
Nell’ultima sfida è arrivata una sconfitta per 2-1 contro il CT Maglie, dove il punto è stato conquistato grazie a una bella vittoria della Maestra Ale.
Prossimo appuntamento: in casa il 16 maggio contro lo Sporting Club Trani, nell’ultima sfida del girone.