Manfredonia Calcio, Famiano racconta la salvezza in una intervista
Manfredonia Calcio, Famiano racconta la salvezza in una intervista
Famiano a SportCasertano ha raccontato la salvezza del Manfredonia, nel suo ruolo di direttore tecnico.
“Siamo arrivati in un momento difficile, siamo partiti in ritardo, ma si è subito creato un bel feeling con l’ambiente. Ognuno ha fatto la sua parte, negli ultimi tre mesi con il direttore generale D’Errico abbiamo avuto ancora più responsabilità”.
Sulla stagione: “La società nel momento decisivo ha fatto uno sforzo importante. Abbiamo lanciato giovani attenzionati da club di categoria superiore come Brahja, Biagioni, Balba e Di Maso. Under molto bravi e professionisti che faranno parlare di sè”.
E sul futuro: “A Manfredonia mi sono trovato benissimo e sono stato trattato benissimo dal presidente fino all’ultimo tifoso. La volontà di entrambi è quella di proseguire insieme, ma sono passati appena dieci giorni dall’ultima di campionato”.