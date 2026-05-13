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Manfredonia Calcio, Famiano racconta la salvezza in una intervista

Famiano a SportCasertano ha raccontato la salvezza del Manfredonia, nel suo ruolo di direttore tecnico.

“Siamo arrivati in un momento difficile, siamo partiti in ritardo, ma si è subito creato un bel feeling con l’ambiente. Ognuno ha fatto la sua parte, negli ultimi tre mesi con il direttore generale D’Errico abbiamo avuto ancora più responsabilità”.

Sulla stagione: “La società nel momento decisivo ha fatto uno sforzo importante. Abbiamo lanciato giovani attenzionati da club di categoria superiore come Brahja, Biagioni, Balba e Di Maso. Under molto bravi e professionisti che faranno parlare di sè”.

E sul futuro: “A Manfredonia mi sono trovato benissimo e sono stato trattato benissimo dal presidente fino all’ultimo tifoso. La volontà di entrambi è quella di proseguire insieme, ma sono passati appena dieci giorni dall’ultima di campionato”.