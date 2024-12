[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Consulenza, supporto gratuito e promozione dello sviluppo economico. Ecco lo sportello “Fare Impresa” per le aziende e i cittadini di Manfredonia

MANFREDONIA – E’ stato presentato nella Sala del Loggiato del Comune lo Sportello “Fare Impresa” di Manfredonia. Obiettivo dello Sportello, istituito su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18, è quello di promuovere lo sviluppo economico del territorio, favorendo la nascita e la crescita di imprese locali attraverso l’offerta di servizi di consulenza e supporto gratuito.

Le associazioni di categoria ConfCommercio Foggia, ConfEsercenti Foggia e ConfIndustria Foggia, Confartigianato Imprese Foggia, l’ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Foggia e l’Ordine di consulenti del lavoro di Foggia hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare con il Comune per l’attivazione dello Sportello, finalizzato a fornire consulenza gratuita ai cittadini e alle imprese del territorio.

“Questo Sportello rappresenta una opportunità per la città – afferma Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia –. Il territorio ne offre tante e noi siamo chiamati a mettere in rete queste occasioni. Come Amministrazione abbiamo questo modus operandi: creare sinergie e fare in modo che nessuno resti indietro. Questo non è lo Sportello del Sindaco La Marca ma è lo Sportello di tutta la città di Manfredonia. L’assessore Gentile ha fatto un gran lavoro da subito mettendo in rete tutti i soggetti coinvolti. Credo che dopo appena 5 mesi dalla Giunta i risultati si inizino a vedere “.

“Questa iniziativa non è solo un invito rivolto ai giovani e a tutti i cittadini a intraprendere un percorso imprenditoriale, ma è anche la testimonianza della forza della rete e dell’importante supporto degli stakeholder locali – sottolinea Matteo Gentile, Assessore allo Sviluppo Economico -. Manfredonia è una città ricca di risorse e potenzialità. Possediamo un patrimonio inestimabile: il nostro mare, la nostra storia, il turismo, l’enogastronomia, l’artigianato e la posizione strategica sul mare. Con questa iniziativa vogliamo incoraggiare i giovani e tutti i cittadini a sfruttare queste opportunità, a credere nelle proprie capacità e a vedere in Manfredonia il luogo ideale dove realizzare i propri sogni imprenditoriali. Lo sportello ‘Fare Impresa’ nasce grazie alla preziosa collaborazione con Confcommercio, Confesercenti Foggia, Confindustria Foggia, Confartigianato Imprese Foggia, l’Ordine dei Commercialisti di Foggia e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia. Questo network di professionisti e associazioni rappresenta un valore aggiunto fondamentale, offrendo competenze, esperienza e supporto a chiunque voglia avviare o sviluppare la propria attività. Ci tengo a sottolineare che questa rete non è esclusiva: è aperta a tutti, anche ad altre associazioni di categoria che, pur non essendo coinvolte in questo primo momento, potranno unirsi in futuro per ampliare ulteriormente il valore e il raggio d’azione dello sportello. L’obiettivo è creare un ecosistema inclusivo e dinamico, capace di rispondere alle diverse esigenze dei nostri imprenditori. Lo sportello ‘Fare Impresa’ avrà una durata sperimentale di sei mesi, un periodo in cui valuteremo l’impatto dell’iniziativa e raccoglieremo i suggerimenti di cittadini e stakeholder per migliorarla e renderla ancora più efficace. Questo approccio ci permette di adattare il servizio alle reali necessità del territorio e di costruire insieme una piattaforma solida e sostenibile per il futuro.

Invito tutti a cogliere questa opportunità, a visitare lo sportello e a scoprire come possiamo lavorare insieme per costruire una Manfredonia più forte, innovativa e imprenditoriale. Con la forza della rete e la ricchezza delle nostre risorse, il futuro è nelle nostre mani”.

“Il sistema gira sull’informazione, e penso che il Comune debba fungere da motivo di sviluppo per chi vuole fare impresa”, ha affermato il dirigente del settore I , Tommaso Gioieni.

Alla conferenza stampa hanno preso parte rappresentanti di ConfCommercio Foggia, ConfEsercenti Foggia, ConfIndustria Foggia, Confartigianato Imprese Foggia, ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Foggia e l’Ordine di consulenti del lavoro di Foggia. Le attività dello Sportello “Fare Impresa” partiranno mercoledì 11 dicembre.