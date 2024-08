Consulenza per la valutazione del verde: chiarimenti di Asl Foggia

Consulenza per la valutazione del verde: chiarimenti

In relazione alla nota rilasciata dal Consigliere Cera riguardante le attività espletate dalla società in house della ASL Foggia, l’Amministratore Unico di Sanitaservice, in attesa di fornire in Commissione Sanità tutte le informazioni utili al Consigliere per meglio comprendere gli ambiti di azione della Società in house, ritiene chiarire quanto segue.

Molti dei plessi sanitari della nostra provincia sono circondati da aree verdi di diversa estensione. Al riguardo, il Disciplinare dei servizi, approvato con Delibera del Direttore Generale della ASL Foggia n. 30 del 8.01.2024, annovera, tra le molteplici attività strumentali affidate alla Sanitaservice, anche ‘’le attività di manutenzione del patrimonio del verde esterno attraverso un programma di interventi diversificati in funzione della tipologia qualitativa e quantitativa delle aree esterne destinate a verde (parchi, giardini, aree destinate a prato, cortili, terrazze, etc.). Nella denominazione ‘’aree a verde’’ è intesa qualunque coltura arborea o floreale ubicata nelle aree facenti parte degli immobili’’.

L’obiettivo dichiarato è “mantenere nelle condizioni estetiche e fisiologiche migliori l’arredo verde esterno, attraverso mirati programmi manutentivi”, finalizzati anche a garantire la sicurezza di cose e persone, prevenire possibili incendi e, non da ultimo, presentarsi accoglienti per utenza e operatori.

Preso atto della necessità di avvalersi del supporto di una figura specializzata per la corretta esecuzione delle attività richieste alla società in house, l’Amministratore Unico, nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici, ha ritenuto di procedere all’affidamento di un servizio di consulenza tecnica in materia di valutazione del verde nelle aree presenti in tutti gli otto Distretti Socio Sanitari del vasto territorio della provincia di Foggia. Questo, ad un corrispettivo annuo che, in vero, è al di sotto della metà di quanto erroneamente riportato dal consigliere Cera.

La mission della Sanitaservice è supportare la ASL Foggia nelle sue attività istituzionali, in primis quelle finalizzate alla tutela della salute dei cittadini, nelle quali sono investite la quasi totalità delle risorse della società. Non si possono, però, trascurare, anche per ragioni di sicurezza, le attività complementari di pulizia e manutenzione di ambienti non sanitari, quali ad esempio le aree verdi.

In ogni caso, il Direttore Generale di ASL Foggia e l’Amministratore Unico di Sanitaservice si rendono disponibili ad essere ascoltati in Commissione, nell’ottica della trasparenza delle attività prestate dalla Società in house con l’impiego di risorse pubbliche.