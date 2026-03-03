[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Confronto e partecipazione a Manfredonia per il convegno sulle Ragioni del Sì

CONFRONTO E PARTECIPAZIONE

nel Convegno sulle #RagionidelSÌ

Si è concluso con una straordinaria partecipazione di pubblico il convegno dedicato all’approfondimento delle ragioni del SI del prossimo referendum e che ha visto confrontarsi voci autorevoli del panorama nazionale.

In qualità di Presidente del comitato “SI Riforma #Manfredonia” desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai relatori che, con il loro contributo, hanno reso questa giornata un’occasione unica di crescita civile dall’Onorevole #AntonioDiPietro, già magistrato simbolo del pool “Mani Pulite” e titolare di numerose inchieste, che con la sua consueta schiettezza e la profonda conoscenza della macchina giudiziaria ha offerto una prospettiva tecnica imprescindibile sui motivi del SI, all’Onorevole #AntonioLeone già componente del CSM, il cui intervento ha permesso di analizzare con precisione le dinamiche dell’ordinamento giudiziario e le necessità di riforma.

L’Avvocato Eustachio Agricola, stimato penalista e referente delle Camere Penali di Capitanata, che ha portato al tavolo la voce dell’avvocatura, sottolineando l’importanza delle garanzie costituzionali che portano a votare SI.

Un ringraziamento speciale lo rivolgo al pubblico presente, vedere la sala gremita in ogni ordine di posto e percepire l’attenzione costante dei cittadini è la prova che il desiderio di comprendere i grandi temi della giustizia è vivo più che mai.

Il confronto democratico si nutre di ascolto e competenza grazie quindi a coloro i quali sono intervenuti dalla platea, stimolando il dibattito.

Un’ultima cosa, il successo di questa giornata non sarebbe stato possibile senza l’instancabile lavoro del Comitato Organizzatore.

Grazie di cuore all’avv. Pasquale Aulisa, all’avv. Giusy Moscatelli, all’avv. Vincenzo Di Staso e all’avv. Ugo Galli per la dedizione nella buona riuscita dell’evento.”

Il Presidente

SiRiforma Manfredonia

Avv. Cristiano Romani