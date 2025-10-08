Meteo
Confermata l’ondata di freddo dal 14 ottobre
Arrivano conferme sull’ondata di freddo in arrivo dal 14 ottobre e la conferma la dà proprio MeteoLive che ieri aveva lanciato, per prima, la situazione.
Arriverà, dunque, una precoce svolta invernale secondo il modello ECMWF intorno alla metà del mese con temperature anche al di sotto dello zero a 1500m sull’alto versante adriatico e in genere sul settore alpino e parte di quello appenninico.
Le temperature scenderebbero di 5-7°C al di sotto delle medie stagionali per almeno 3-4 giorni.
Occhio: si tratta ancora di una proiezione con percentuali, però, superiori al 50%.