Confermata l’irruzione più fredda a fine settembre

Maestrale, anche piuttosto forte, è atteso in Puglia per domenica 29 settembre: questi venti dal nord porteranno aria decisamente più fresca rispetto ai 30 gradi che fino a sabato si toccheranno nella nostra Regione.

Le raffiche saranno localmente anche forti e determineranno la fine della fase “estiva” anche all’estremo Sud.

Le temperature temporaneamente risulteranno anche leggermente sotto la media da Nord a Sud.

Per i primi giorni della prossima settimana si prospetta una fase anticiclonica nell’area mediterranea, efficace in termini di tempo stabile e per lo più soleggiato soprattutto sulle regioni centromeridionali, secondo Meteo.it.