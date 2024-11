Confermata la Stella Michelin al Ristorante Porta di Basso di Peschici, è l’unico del Gargano. Dopo il 2022, 2023 e 2024 anche per il 2025 il ristorante dello Chef Domenico Cilenti ed il suo ristorante Porta di Basso conferma il prestigioso riconoscimento che premia i migliori ristoranti del mondo.

“Il vero traguardo non è raggiungere un obiettivo, Ma saperlo mantenere!” dice sui suoi social Domenico Cilenti. E prosegue: “Oggi, come nel 2022, 2023 e 2024, siamo stati confermati Stella Michelin 2025” Non possono mancare i ringraziamenti: “Ringrazio il nostro staff per l’impegno quotidiano, ai nostri fornitori, ai nostri clienti e a mia moglie Annalisa, Siamo sicuri di poter fare ancora meglio!”