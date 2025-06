[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Conferiti 29 incarichi stagionali di Guardia Medica Turistica nelle località a maggior affluenza per il periodo 15 giugno-15 settembre 2025

Incarichi stagionali di Guardia Medica Turistica per l’estate 2025. ASL Foggia ha assegnato 29 medici agli ambulatori che saranno attivi nel periodo di tempo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre prossimi, in modo da garantire assistenza sanitaria ai turisti che sceglieranno il Gargano e altre località della provincia come meta per trascorrere le vacanze.

INCARICHI

Tenuto conto di quanto stabilito nel corso delle delegazioni trattanti, dopo l’avviso pubblico in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale Antonio Nigri (numero 674 del 6/5/2025) e in attuazione della normativa, ASL Foggia ha assegnato gli incarichi nelle seguenti postazioni di Guardia Medica Turistica individuate nelle seguenti località ad alta affluenza:

Vieste, 7 medici, tutti i giorni, h 24

7 medici, tutti i giorni, h 24 Peschici , 1 medico, tutti i giorni, h 24

, 1 medico, tutti i giorni, h 24 Mattinata , 5 medici, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20;

, 5 medici, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20; San Menaio , 4 medici, tutti i giorni, h 24

, 4 medici, tutti i giorni, h 24 Lido del Sole , 3 medici, tutti i giorni, h 24

, 3 medici, tutti i giorni, h 24 Isole Tremiti , 8 medici, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20;

, 8 medici, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20; Zapponeta, 1 medico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 16 e sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 18

INTERVENTI

I medici incaricati, oltre ad eseguire visite ambulatoriali e domiciliari, garantiranno interventi di pronto soccorso ambulatoriale, rilasceranno prescrizioni farmaceutiche, richiederanno indagini specialistiche, formuleranno proposte di ricovero e rilasceranno certificati di malattia.

Ai medici sarà riconosciuto un incentivo ex post, pari a sette euro l’ora, calcolato sulla media degli accessi diurni registrati nella stagione turistica 2025. Per la sola sede di Guardia Medica Turistica di Vieste, previsto il rimborso dell’indennità uso auto, secondo la tariffa di un litro di benzina per ogni ora di attività.