CONFCOMMERCIO FOGGIA, RIPARTE APERTI A PRANZO. OSPITE D’ECCEZIONE VLADIMIR LUXURIA

Foggia, 28 febbraio 2025 – Sarà Vladimir Luxuria l’ospite d’eccezione del primo appuntamento dell’anno del format Aperti a pranzo, promosso dall’Associazione Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia. La poliedrica artista e attivista incontrerà le aziende associate discutendo sul tema “La responsabilità di lasciare un segno”.

La sua vita è un segno e ha dato testimonianza del fatto che solo scoprendo il proprio percorso, di vita e professionale, si può essere luce e guida per molti. La responsabilità di lasciare un segno, però, è anche quella dell’imprenditore che prepara il percorso per il cambio generazionale, quella dell’amministratore nei confronti dei propri dipendenti o l’importanza di lasciare il segno nel lancio di un prodotto sul mercato, ma soprattutto la responsabilità di essere parte di un territorio e di un luogo in cui è fondamentale fare la differenza con le proprie innovazioni e visioni.

Aperti a pranzo seguirà e modalità finora proposte: dalle 13.30 alle 14.00 aperitivo di networking tra le aziende; dalle 14.00 alle 15.30 intervento di Vladimir Luxuria.

Per iscrizioni: https://forms.gle/tPDhoexUsDUFXeCQA oppure chiamare al numero 0881 560.342

“La nostra Associazione innova anche nei propri format dedicati agli associati. Il progetto Aperti a pranzo nasce con l’obiettivo di creare un intervallo nella giornata lavorativa per la condivisione e lo scambio di idee con testimonianze che solo all’apparenza possono sembrare lontane dal mondo delle imprese. Abbiamo così realizzato una piccola rivoluzione nel linguaggio e nel modo in cui l’impresa viene raccontata. Ringrazio Vladimir Luxuria, nata a Foggia e con il cuore ben radicato ancora nella nostra città, che ha accettato con entusiasmo di misurarsi con una platea che, anche per lei, risulta lontana dalle sue esperienze”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro.