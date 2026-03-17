Concorso Guardia di Finanza 2026: 983 posti per Allievi Marescialli, come partecipare

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Se sogni una carriera prestigiosa nelle Forze di Polizia a ordinamento militare, il 2026 offre un’opportunità imperdibile. È stato ufficialmente indetto il bando di concorso per l’ammissione di 983 Allievi Marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (anno accademico 2026/2027).

Ecco una panoramica chiara e pratica per capire se hai le carte in regola e come affrontare la selezione.

🎯 Suddivisione dei Posti

I 983 posti a disposizione sono divisi in due contingenti principali. Attenzione: è possibile presentare la domanda per un solo contingente e una sola specializzazione.

Contingente Ordinario (923 posti): Di questi, 8 posti sono riservati a specifiche categorie, come i familiari di personale delle Forze Armate o di Polizia deceduto in servizio.

Di questi, 8 posti sono riservati a specifiche categorie, come i familiari di personale delle Forze Armate o di Polizia deceduto in servizio. Contingente di Mare (60 posti): Rivolto a chi punta a ruoli tecnico-nautici, così ripartiti: 30 posti per Nocchiere Abilitato al Comando (NAC). 10 posti per Nocchiere (NCH). 16 posti per Tecnico di Macchine (TDM). 4 posti per Tecnico dei Sistemi di Comunicazione e Scoperta (TSC).

Rivolto a chi punta a ruoli tecnico-nautici, così ripartiti:

📋 Requisiti di Partecipazione

I requisiti variano leggermente a seconda che tu sia un civile o già un appartenente al Corpo. Per i cittadini civili, i criteri fondamentali sono:

Età: Aver compiuto 17 anni e non aver superato il 26° anno di età (26 anni non compiuti) alla data di scadenza del bando. Per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, il limite è innalzato a 35 anni.

Aver compiuto e non aver superato il (26 anni non compiuti) alla data di scadenza del bando. Per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, il limite è innalzato a 35 anni. Titolo di studio: Essere in possesso di un diploma di maturità che consenta l’iscrizione all’università. È ammesso anche chi conseguirà il diploma entro l’anno scolastico in corso (2025/2026).

Essere in possesso di un che consenta l’iscrizione all’università. È ammesso anche chi conseguirà il diploma entro l’anno scolastico in corso (2025/2026). Requisiti generali: Cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne per delitti non colposi.

Il percorso di selezione è articolato e richiede una preparazione solida sia a livello teorico che fisico. Le tappe da affrontare sono:

Prova scritta di preselezione (dal 13 aprile 2026): Un questionario a risposta multipla di 100 domande. Coprirà logica matematica (35 quesiti), grammatica e abilità linguistiche (25), storia ed educazione civica (20), inglese e informatica (20). Prova scritta di cultura generale (5 maggio 2026): Una composizione italiana (tema) della durata di sei ore, basata sui programmi delle scuole superiori. Prove di efficienza fisica: Esercizi atletici obbligatori e facoltativi per misurare la preparazione motoria. Accertamento dell’idoneità psico-fisica: Visite mediche approfondite. Accertamento dell’idoneità attitudinale: Test psicologici e colloqui. Prova orale e valutazione dei titoli.

💻 Come e Quando Presentare la Domanda

Il tempo stringe: la scadenza per l’invio della candidatura è fissata tassativamente alle ore 12:00 del 23 marzo 2026.