Marasco: “Denuncia per rimozione immediata di sbarramento abusivo su pubblica via e ripristino della viabilità – Via Acceptus, zona Stazione Siponto Lido Manfredonia”
Marasco: “Denuncia per rimozione immediata di sbarramento abusivo su pubblica via e ripristino della viabilità – Via Acceptus, zona Stazione Siponto Lido Manfredonia”
Al Sig. Sindaco del Comune di Manfredonia
Al Dirigente Settore http://LL.PP. e Viabilità
Al Comandante della Polizia Locale
Al Comando Stazione Carabinieri di Manfredonia
e p.c. Al Sig. Prefetto di Foggia
LORO SEDI ( tramite PEC)
OGGETTO: Esposto – Denuncia per rimozione immediata di sbarramento abusivo su pubblica via e ripristino della viabilità – Via Acceptus, zona Stazione Siponto Lido Manfredonia.
Il sottoscritto Giuseppe Marasco , nella qualità di Consigliere Comunale della Città di Manfredonia, espone quanto segue.
PREMESSO CHE
1. In Manfredonia, via Acceptus, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Siponto Lido, insiste da moltissimi anni uno sbarramento fisso del tipo “sbarra ferroviaria”, che interrompe fisicamente la continuità della sede stradale, come da documentazione fotografica allegata;
2. Detta barriera impedisce la normale circolazione veicolare, consentendo il transito solo a pedoni, biciclette e motocicli;
3. Da verifica effettuata presso l’archivio comunale, non risulta agli atti alcuna Ordinanza Sindacale o Dirigenziale, né Delibera di Giunta o di Consiglio, che autorizzi la chiusura totale o parziale al traffico della predetta via;
CONSIDERATO CHE1. La chiusura abusiva di una strada pubblica integra le fattispecie di cui agli artt. 20 e 21 http://D.Lgs. 285/1992 Codice della Strada e art. 633 c.p. Invasione di terreni o edifici pubblici;
2. Lo sbarramento costituisce grave pericolo per la pubblica incolumità: in caso di emergenza, i mezzi di soccorso – Ambulanze, Vigili del Fuoco – e le Forze di Polizia sono impossibilitati al transito rapido, con evidente pregiudizio per gli interventi di urgenza;
3. In caso di inseguimento da parte della Polizia Giudiziaria, l’ostacolo favorisce oggettivamente la fuga dei malintenzionati, potendo gli stessi proseguire a piedi o in moto mentre l’auto di servizio resta bloccata;
4. La situazione perdura da anni nell’inerzia dell’Amministrazione, configurando ipotesi di interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p.;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto
1. L’immediata verifica da parte del Comando di Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico Comunale circa la legittimità dello sbarramento sito in via Acceptus;
2. L’emissione, entro 7 giorni dalla ricezione della presente, di apposita Ordinanza contingibile e urgente per la *rimozione immediata della sbarra* e di ogni altro ostacolo fisso che impedisca il transito veicolare;
3. Il ripristino della normale viabilità su detta strada, con contestuale verifica dello stato del manto stradale e della segnaletica;
4. L’accertamento delle responsabilità in ordine alla apposizione abusiva della barriera e alla mancata rimozione protrattasi negli anni, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Foggia qualora si ravvisino ipotesi di reato.
Si comunica che, in difetto di sollecito riscontro, il sottoscritto sarà costretto a tutelare l’interesse pubblico nelle sedi giudiziarie competenti, ivi compreso l’esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per danno erariale da omesso intervento.
Si allega documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Si resta in attesa di cortese e urgente riscontro scritto ai sensi della L. 241/1990.
Manfredonia, 12/05/2026
In fede
Il Consigliere Comunale Giuseppe MARASCO