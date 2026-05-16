Concita De Gregorio, chi sono i figli Lorenzo, Pietro, Bernardo e la figlia adottiva Chiara: età, percorsi e rapporto con la giornalista

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vita familiare di Concita De Gregorio è sempre stata avvolta da una riservatezza che la giornalista ha difeso con determinazione, pur raccontando in più occasioni quanto la maternità abbia inciso sulla sua identità e sul suo modo di vivere il lavoro. Accanto al marito Alessandro Cecioni, Concita ha cresciuto quattro figli: Lorenzo, Pietro, Bernardo e la figlia adottiva Chiara, un nucleo che ha imparato a convivere con i ritmi serrati del giornalismo e con una quotidianità spesso imprevedibile. Nonostante la discrezione, alcuni dettagli sono emersi nel tempo, delineando un quadro familiare ricco di affetto, equilibrio e scelte coraggiose.

Ma chi sono i figli di Concita De Gregorio? Quali percorsi hanno intrapreso? E come la giornalista vive il rapporto con loro? Scopriamolo insieme.

Una famiglia costruita nel tempo: i quattro figli di Concita De Gregorio

Concita De Gregorio e il marito Alessandro Cecioni, giornalista specializzato in cronaca nera, hanno formato una famiglia numerosa e molto unita. I tre figli biologici – Lorenzo, Pietro e Bernardo – sono cresciuti tra Firenze e Roma, lontani dai riflettori e con percorsi personali che la giornalista ha sempre scelto di proteggere. La quarta figlia, Chiara, è stata adottata e la coppia ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua storia, una scelta dettata dal desiderio di garantirle una crescita serena.

Concita ha raccontato più volte quanto sia stato impegnativo conciliare un lavoro che non conosce pause con la presenza costante richiesta da quattro figli. In un’intervista si è definita “un laboratorio vivente della conciliazione”, spiegando come la sua professione non prevedesse ferie né orari regolari, costringendola a un equilibrio quotidiano tra impegni editoriali e vita domestica.

Il rapporto con i figli è stato costruito anche attraverso la scrittura. La giornalista ha rivelato di aver scritto per anni lettere e quaderni dedicati a loro, soprattutto quando erano piccoli e non potevano ancora leggere. Un modo per lasciare tracce, per raccontarsi e per creare un dialogo che andasse oltre la frenesia del lavoro.

Tra i momenti più intensi della loro storia familiare c’è il viaggio che Concita ha affrontato nel 2022, subito dopo la diagnosi di tumore, per raggiungere il figlio Bernardo in Tasmania. Un gesto che racconta la profondità del legame che unisce questa famiglia, capace di restare compatta anche quando la vita mette alla prova.

Lorenzo, Pietro e Bernardo: i tre figli maschi tra autonomia, studio e distanza

I tre figli biologici di Concita De Gregorio hanno scelto percorsi personali lontani dalla notorietà della madre, mantenendo una vita riservata e indipendente.

Lorenzo, il maggiore, è cresciuto in un ambiente ricco di stimoli culturali e ha sviluppato un forte senso di autonomia. Concita ha raccontato che con lui il dialogo è sempre stato diretto, costruito nel tempo attraverso confronti e scambi profondi. È un giovane adulto che ha scelto un percorso lontano dalla televisione e dal giornalismo, preferendo una vita più discreta.

Pietro, il secondogenito, ha un carattere riflessivo e una sensibilità che la giornalista ha spesso descritto con affetto. È cresciuto osservando da vicino il lavoro dei genitori e ha sviluppato una visione del mondo molto personale, attenta ai dettagli e alle relazioni.

Bernardo, il terzo figlio, ha scelto di trasferirsi in Australia, dove vive in Tasmania. La distanza non ha mai indebolito il rapporto con la madre, che ha affrontato un viaggio lunghissimo per comunicargli di persona la sua malattia. Un gesto che testimonia quanto il legame tra loro sia profondo e radicato.

I tre fratelli hanno costruito vite autonome, ma restano uniti da un affetto che Concita descrive come “la mia vera casa”, un punto fermo che resiste a distanza, impegni e cambiamenti.

Chi è Chiara, la figlia adottiva: amore, tutela e un legame che cresce

La quarta figlia di Concita De Gregorio è Chiara, adottata dalla coppia e cresciuta con la stessa cura dedicata ai tre fratelli maggiori. La giornalista ha sempre scelto di proteggere la sua identità, evitando di rivelare dettagli sulla sua storia personale. Questa scelta nasce dal desiderio di garantirle una crescita serena, lontana dall’attenzione mediatica che spesso accompagna la vita dei personaggi pubblici.

Concita ha parlato di lei solo in termini affettivi, sottolineando quanto la presenza di Chiara abbia arricchito la famiglia. La bambina è entrata nella loro vita in un momento di grande maturità emotiva, diventando parte integrante di un nucleo che ha sempre fatto della solidarietà e dell’ascolto i suoi punti di forza.

Il rapporto tra Chiara e i fratelli è descritto come naturale e spontaneo. La famiglia ha costruito un equilibrio che non fa differenze, un ambiente in cui ogni figlio ha trovato spazio per crescere secondo la propria personalità.

Concita ha più volte ribadito che la sua famiglia rappresenta il centro della sua vita, un luogo in cui ritrovarsi dopo giornate intense e un lavoro che richiede energia costante. La presenza di Chiara ha completato un quadro già ricco, portando nuova luce e un senso di continuità affettiva.