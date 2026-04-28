Concerto Primo Maggio 2026: cast, cantanti e scaletta del concertone di Roma

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Il Concerto Primo Maggio 2026 è pronto a trasformare Piazza San Giovanni in Laterano in un’enorme festa collettiva, un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di persone e milioni di spettatori davanti alla tv.

L’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, promette un cast ricchissimo e una scaletta che unisce generazioni e stili diversi.

Chi salirà sul palco? Quali saranno i momenti più attesi? E come si articolerà la lunga maratona musicale che inizierà nel pomeriggio e accompagnerà il pubblico fino alla sera? Scopriamolo insieme.

Un cast imponente: dal ritorno di Madame ai Pinguini Tattici Nucleari, passando per Geolier ed Emma

L’edizione 2026 del Concerto Primo Maggio punta su un cast ampio e trasversale, capace di raccontare la musica italiana contemporanea in tutte le sue sfumature. La direzione artistica di Massimo Bonelli ha scelto di dare spazio sia ai nomi più affermati sia alle nuove voci che stanno ridefinendo la scena pop, rap e cantautorale.

Tra i ritorni più attesi c’è quello di Madame, che torna sul palco del concertone dopo un periodo di grande crescita artistica. Accanto a lei, l’annuncio a sorpresa dei Pinguini Tattici Nucleari, pronti a infiammare la piazza con i loro successi. Non mancano poi artisti amatissimi come Geolier, reduce da un periodo di enorme popolarità, Emma, Irama, Rocco Hunt, Frah Quintale, Francesca Michielin, Levante, Fulminacci, Ditonellapiaga, Ermal Meta e molti altri.

La line up si arricchisce anche di progetti emergenti, come le vincitrici del contest “1MNEXT2026”, e di realtà più sperimentali, come l’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta, che avrà il compito di chiudere l’evento con un’esplosione di energia e tradizione.

Il cast, nel suo insieme, racconta un’Italia musicale che guarda al futuro senza dimenticare le radici, unendo generi e sensibilità diverse in un’unica grande celebrazione.

La conduzione e l’atmosfera del concertone: Spollon, Arisa e BigMama guidano la maratona musicale

A rendere ancora più vivace il Concerto Primo Maggio 2026 ci sarà una conduzione fresca e dinamica. Pierpaolo Spollon, volto amatissimo della fiction italiana, dividerà il palco con Arisa, artista versatile e amatissima dal pubblico, affiancati da BigMama, che porterà la sua energia e la sua autenticità.

La scelta dei conduttori rispecchia perfettamente lo spirito del concertone: un mix di leggerezza, impegno e spontaneità. La loro presenza accompagnerà il pubblico lungo un pomeriggio e una serata ricchi di musica, interventi, riflessioni e momenti di spettacolo.

L’evento, come sempre gratuito, sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it, RaiPlay e Rai Italia, permettendo anche a chi non potrà essere fisicamente in piazza di vivere l’atmosfera unica del Primo Maggio romano. L’inizio è fissato per le 15.00, con una scaletta che si alternerà tra performance live, messaggi sociali e momenti dedicati al tema del lavoro.

La scaletta del Concerto Primo Maggio 2026: un viaggio musicale tra generi, generazioni e messaggi sociali

La scaletta del Concerto Primo Maggio 2026 si preannuncia lunga e articolata, come da tradizione. Ogni artista porterà sul palco un pezzo della propria identità musicale, creando un mosaico sonoro che attraversa pop, rap, rock, elettronica, cantautorato e contaminazioni folk.

La presenza di artisti come Niccolò Fabi, Dolcenera, Casadilego, Ministri, Mobrici, Rkomi, Sissi, Serena Brancale, Chiello, Dutch Nazari, La Niña, Paolo Belli e molti altri garantisce una varietà che renderà impossibile annoiarsi. Il concertone, come sempre, darà spazio anche ai giovani talenti, offrendo loro un palco prestigioso e un pubblico immenso.

La chiusura affidata all’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta promette un finale travolgente, capace di unire tradizione e modernità in un’unica grande festa collettiva.

Il Concerto Primo Maggio 2026 si conferma così un appuntamento imperdibile, non solo per gli appassionati di musica, ma per chiunque voglia vivere un momento di condivisione, riflessione e celebrazione della cultura italiana.