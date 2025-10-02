[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Concerto esclusivo nel Museo dei Pompieri e della Croce Rossa – “PERCORSI DELLA MEMORIA”.

Hai mai assistito a un concerto immerso nella storia?

Inizia la rassegna “Percorsi della Memoria” con un evento unico: un viaggio tra le emozioni, la musica e le memorie dei grandi soccorsi italiani.

In uno scenario spettacolare, tra mezzi storici, divise originali e scenografie mozzafiato, il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa italiana ospita il concerto “Memorie dal Silenzio” dei celebri Solisti Appuli, con musiche liriche, colonne sonore di Ennio Morricone e brani della tradizione napoletana.

Dedicato alla commemorazione delle vittime di disastri ambientali e all’omaggio ai soccorritori che hanno fatto la differenza.

Soprano: Antonella Tegliafilo

Tenore: Paolo Spagnuolo

Direttore: M° Michele Notarangelo

Una serata dedicata alla tragedia del Vajont, tra commozione, cultura e bellezza.

PROGRAMMA:

20:00 – Caffè di benvenuto

20.30 – Visita guidata al Museo

21.30 – Concerto “Memorie dal Silenzio” – I Solisti Appuli

Manfredonia – Venerdì 10 ottobre 2025

Ingresso: 12 euro

Info & prenotazioni: 0884 541995 – +39 3400852706

info@museostoricopompieri.it

Prenota qui -> https://museostoricopompieri.it/products/percorsi-della-memoria

E’ obbligatoria la prenotazione.