Concerto “Armonia per donare” a Manfredonia

Redazione8 Dicembre 2025
🎶 Armonia per donare
📅 16 dicembre 2025 – ore 20:00
📍 Teatro Comunale Lucio Dalla

Il Concerto Bandistico Città di Manfredonia è lieto di invitarvi a un evento speciale all’insegna della musica e della solidarietà.


Il concerto “Armonia per donare” nasce grazie alla volontà dei Lions di Manfredonia Lions Club Manfredonia, che hanno promosso questa serata per sostenere la comunità e portare aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

💛 L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Una serata emozionante, un’occasione per condividere la bellezza della musica e compiere insieme un gesto importante.
Non mancate: il vostro contributo può fare la differenza!

