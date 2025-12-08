Concerto “Armonia per donare” a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🎶 Armonia per donare

📅 16 dicembre 2025 – ore 20:00

📍 Teatro Comunale Lucio Dalla

Il Concerto Bandistico Città di Manfredonia è lieto di invitarvi a un evento speciale all’insegna della musica e della solidarietà.



Il concerto “Armonia per donare” nasce grazie alla volontà dei Lions di Manfredonia Lions Club Manfredonia, che hanno promosso questa serata per sostenere la comunità e portare aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

💛 L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Una serata emozionante, un’occasione per condividere la bellezza della musica e compiere insieme un gesto importante.

Non mancate: il vostro contributo può fare la differenza!