“Con Manfredonia: quarto movimento in assoluto, terzo per preferenze alle amministrative”

CON MANFREDONIA: QUARTO MOVIMENTO POLITICO IN ASSOLUTO, TERZO PER PREFERENZE ALLE AMMINISTRATIVE

CON Manfredonia ringrazia tutti i suoi sostenitori e candidati per il brillante risultato ottenuto nelle recenti elezioni amministrative. Con grande orgoglio annunciamo che siamo la quarta lista più votata, confermandoci come la terza forza in assoluto per numero di preferenze. Questo traguardo testimonia il crescente consenso e l’apprezzamento dei cittadini per il nostro progetto politico.

Un contributo decisivo a questo successo è stato dato dalla scelta dei nostri candidati, che hanno dimostrato competenza, dedizione e una forte connessione con il territorio e i suoi abitanti. Ogni candidato ha lavorato instancabilmente per rappresentare le istanze della comunità, costruendo un rapporto di fiducia e rispetto reciproco con gli elettori.

Inoltre, è evidente anche che il ruolo svolto da CON Manfredonia durante i due anni di opposizione alla giunta di centro-destra ha avuto un impatto significativo sui risultati ottenuti. La nostra azione politica, caratterizzata da trasparenza, coerenza e impegno per il bene comune, ha rafforzato la nostra credibilità e ci ha permesso di guadagnare la fiducia di un numero crescente di cittadini.

CON Manfredonia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato. Continueremo a lavorare con lo stesso spirito di servizio e determinazione, pronti a portare avanti le nostre proposte e a rappresentare con passione gli interessi di Manfredonia e dei suoi cittadini.

E per continuare questo importante percorso, diamo appuntamento a tutti i nostri elettori al 23 e 24 giugno per scegliere al ballottaggio Domenico La Marca come sindaco di Manfredonia.

CON Manfredonia