Con l’allenamento congiunto con la Primavera dell’Audace Cerignola si conclude la fase pre-campionato del Manfredonia Calcio 1932.

A una settimana dall’esordio stagionale nel girone H di Serie D, domenica 7 settembre sul campo del Francavilla in Sinni, gli uomini di mister Pezzella, confermando interessanti trame di gioco e una sempre più convincente condizione fisica collettiva, hanno concluso il test sul risultato di 6-1 con le reti di Urain, Okoh (doppietta), Giglio, Porzio e De Luca.

Termina così la fase di preparazione svoltasi per un mese al “Miramare”. Dirigenza, staff e squadra, ringraziando per il caloroso sostegno ricevuto durante gli allenamenti da tanti tifosi, simpatizzanti e cittadini, ritengono necessario prendere le distanze da una minoranza che strumentalmente e inspiegabilmente continua a denigrare il Patron Gianni Rotice, motore anche di questo nuovo corso del Manfredonia Calcio 1932, al quale esprimono vicinanza e stima per la fiducia riposta nei loro confronti nella costruzione del progetto sportivo.

Si auspica che gli stadi siano sempre più gremiti di famiglie e giovani con la sana passione per il calcio e la propria squadra del cuore, liberi di gioire per le vittorie ed esprimere oggettivamente e in maniera consona il proprio dissenso in caso di risultati non positivi, tralasciando situazioni che con il rettangolo di gioco non hanno nulla a che fare.

Per tutta la stagione 25/26, al termine di ogni partita (sia casalinga che in trasferta), dirigenza, staff e squadra effettueranno il giro di campo per ringraziare i tifosi biancocelesti presenti in ogni settore.

Comunicazione Manfredonia Calcio