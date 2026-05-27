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Con il vento in poppa verso l’estate 2026. Il Gargano Sailing Club apre le iscrizioni ai corsi di vela nel Golfo di Manfredonia

Nel cuore del Golfo di Manfredonia, dove il mare incontra il promontorio del Gargano e i venti dell’Adriatico creano condizioni ideali per la navigazione, il 2026 si apre all’insegna della vela e della formazione sportiva giovanile.

Il Gargano Sailing Club, scuola vela affiliata FIV, ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai corsi estivi dedicati a bambini, ragazzi e adulti, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per la diffusione della cultura nautica in Capitanata e ridando uno slancio decisivo alla nuova classe velica giovanile.

Con il claim “Il mare come scuola di vita”, il club propone percorsi formativi sulle classi Optimist, 420 e altura, rivolti a partecipanti dai 6 anni in su. I corsi si svolgeranno presso il Centro Nautico Sportivo ‘Mandracchio’ di Manfredonia, nei pressi di Largo Diomede, con istruttori qualificati e imbarcazioni attrezzate per ogni livello di preparazione.

Una scuola vela che guarda al futuro

Nato con l’obiettivo di valorizzare il mare del Gargano attraverso lo sport, il Gargano Sailing Club ha costruito negli ultimi anni una realtà sempre più dinamica, capace di coniugare attività agonistica, formazione giovanile e inclusione sociale. Il progetto coinvolge istruttori di livello nazionale, con stage e attività dedicate alla crescita tecnica e umana dei giovani velisti.

Alle classi Optimist e 420 sono dedicati sei corsi estivi in parallelo (il 1°, dall’8 al 19 giugno; il 2° dal 22 giugno al 3 luglio; il 3° dal 6 al 17 luglio; il 4° dal 20 al 31 luglio; io 5° dal 3 al 14 agosto; il 6° dal 17 al 28 agosto). Questi gli orari: la mattina, dalle 09.00 alle 13.00, a bordo delle Optimist; il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, si andrà per mare con le 420. Entrambi i corsi sono aperti agli appassionati che abbiano un’età minima di 6 anni.

I corsi di Altura sono già attivi e lo saranno per tutto il resto dell’anno il sabato e la domenica, dalle 10.00 alle 15.00.

Tutte le info al link https://www.garganosailingteam.it/scuola-di-vela/iscrizione-corsi/.

Il Golfo di Manfredonia sempre più “città della vela”

La crescita del movimento velico locale si inserisce in un contesto territoriale particolarmente favorevole. Il Golfo di Manfredonia rappresenta, infatti, uno degli scenari più suggestivi dell’Adriatico meridionale, con condizioni meteo-marine ideali per la pratica della vela durante gran parte dell’anno. Un patrimonio naturale che il Gargano Sailing Club punta a trasformare in motore di aggregazione, turismo sportivo e valorizzazione ambientale.

La stessa Manfredonia è stata recentemente inserita tra le città protagoniste del calendario “Puglia 2026 – European Region of Sport”, confermando la crescente centralità del territorio nelle discipline nautiche.