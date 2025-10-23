[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Comunicazione Manfredonia Calcio, nel team entra Antonio Cotrufo

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’ingresso di Antonio Cotrufo nel team comunicazione in qualità di videomaker.

Dopo aver completato la trafila nel settore giovanile del Manfredonia Calcio, a 18 anni è passato al calcio a 5, dove ha scritto pagine importanti della storia sportiva sipontina: 13 campionati nazionali disputati con il Manfredonia C5, di cui 10 da capitano, e la conquista di un Campionato Under 21 nazionale.

Successivamente ha vestito le maglie di Futsal Donia e San Ferdinando, vincendo in entrambe le piazze Coppa Italia e Campionato di categoria.

Appesi gli scarpini al chiodo, è tornato al Manfredonia C5 come match analyst e videomaker in Serie A, proseguendo poi come videomaker fino alla scorsa stagione.

Ora, al Manfredonia Calcio 1932, si ricompone il duo con Nico Troiano, con cui ha condiviso l’esperienza nel Manfredonia Calcio a 5 e numerose collaborazioni nel mondo biancoceleste.

Insieme, daranno vita a una comunicazione ancora più dinamica e innovativa.