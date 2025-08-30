[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Comunicato del Foggia Calcio dopo l’aumento dei biglietti

A beneficio di una migliore informazione dell’opinione pubblica – con la quale ci scusiamo per i tempi di chiarimento delle ragioni che hanno determinato la politica dei prezzi dei biglietti per la stagione 2025-26 – la società CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l. tiene a comunicare che la decisione di modificare i prezzi dei tagliandi non è stata, di certo, facile e scontata quanto, invece, delicata e sofferta innanzi tutto perché vi è piena consapevolezza del sacrificio economico richiesto ai nostri Tifosi.

Si è trattato, però, di dover governare una duplice – momentanea ed eccezionale – situazione di difficoltà, legata ora alle note limitazioni di capienza e accesso dello Stadio Zaccheria dovute ai lavori di manutenzione straordinaria in corso, ora alla meno tempestiva – rispetto allo scorso anno – raccolta di pubblicità e sponsorizzazioni dalle imprese locali.

Gli importanti lavori di manutenzione – volti a migliorare la struttura, aumentare la capienza (da 11.318 posti a 15.657 posti) e garantire adeguati standard di sicurezza e comfort – comportano nel breve termine significative limitazioni logistiche perché (a) alcuni settori saranno parzialmente chiusi a rotazione e (b) il numero di posti disponibili potrebbe variare di partita in partita, con un numero massimo di 6.818 posti. Ciò ha costretto a sospendere la campagna abbonamenti per la stagione in corso, non potendo assicurare ai nostri Abbonati i posti fissi sugli spalti nel settore scelto per l’intera stagione, né un calendario certo di disponibilità.

La necessità di pianificare un prudente budget sostenibile per la campagna di rafforzamento della squadra oltre che per il regolare adempimento alle scadenze di legge di ogni pagamento (anche fiscale e previdenziale) nel corso della intera stagione ha, così, purtroppo risentito fortemente di queste difficoltà oggettive che – per il momento – hanno impedito di poter contare sul sostegno della c.d. “finanza anticipata” legata agli abbonamenti (oltre che sul tradizionale congro numero di biglietti da poter mettere in vendita) e della c.d. “finanza programmata” legata ai contratti di sponsorizzazione.

In questa prospettiva, purtroppo, la Calcio Foggia 1920 s.r.l. è stata, per ora, costretta ad allineare i prezzi dei biglietti a quelli già da tempo proposti da altre società di Serie C in città dall’analogo bacino di utenza.

Tuttavia, resta sin d’ora il fondato auspicio – se non l’impegno – della Calcio Foggia 1920 s.r.l. a riconsiderare tale politica di prezzi dei biglietti (e, quindi, la loro auspicabile riduzione) non appena le suddette ragioni di momentanea difficoltà dovessero cessare come auspichiamo possa concretamente accadere per il girone di ritorno del campionato 2025-26 da un canto tornando a disporre stabilmente di adeguati settori dello Stadio (con possibilità di proporre, tra l’altro, miniabbonamenti) per il concreto ed apprezzato impegno dell’Amministrazione comunale di Foggia e dall’altro potendo contare su una raccolta pubblicitaria più robusta che, in questi ultimi giorni, pare in sensibile crescita grazie anche al meritorio lavoro della Fondazione per lo Sport della Capitanata che ha avviato un’apprezzata attività di raccolta pubblicitaria anche nell’interesse della Calcio Foggia 1920 s.r.l.

Al sincero ringraziamento a chi siamo certi aiuterà la Calcio Foggia 1920 s.r.l. a superare queste momentanee difficoltà (Comune di Foggia, Fondazione per lo Sport della Capitanata e Imprenditori del Territorio), sentiamo di dover unire quello, altrettanto sincero, ai Tifosi del Foggia che – pur comprensibilmente risentiti degli accadimenti e sempre del tutto liberi di esprimere ogni appassionata opinione secondo canoni di legalità e civiltà – siamo certi non faranno mai mancare il loro essenziale ed appassionato sostegno alla nostra Squadra per il migliore raggiungimento dei risultati sportivi.

In conclusione, per il bene del Foggia, con umiltà e dimenticando ogni passata incomprensione, teniamo a fare appello a chiunque abbia a cuore la maglia rossonera per far comprendere a tutti l’importanza del sostegno della Tifoseria in questa particolare e delicata fase della storia della squadra rossonera.

Dallo scorso maggio si sta intraprendendo un nuovo percorso sportivo ispirato alla legalità per affrontare senza timori sfide impegnative, investendo anche per migliorare infrastrutture e organizzazione. Si tratta di una fase di radicale cambiamento che offre l’occasione di proporre a tutti l’orgogliosa identità della Tifoseria foggiana quale primario esempio virtuoso di valori sportivi e di piena legalità. Per questo, oggi più che mai, abbiamo bisogno del calore e della vicinanza di tutto il popolo rossonero perché il ruggito dello Zaccheria, la presenza e il tifo di ciascuno di voi, rappresentano una spinta insostituibile per i nostri ragazzi in campo.

Vi invitiamo, dunque, a comprenderci e a rimanere al nostro fianco, con la passione di sempre, anche in questo difficile periodo transitorio: il vostro supporto è la forza che ci permetterà di tornare a riempire il nostro Zaccheria – rinnovato e più accogliente – e a gioire insieme sugli spalti.

Sempre Forza Foggia!