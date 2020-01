Comune Manfredonia: determina sulla liquidazione del Carnevale 2018. Gli importi provengono dal Mibact

Atteso che, l’Agenzia del turismo ha curato per conto dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, giusta deliberazione di G.C. n. 15 del 22.01.2018, il coordinamento e la realizzazione del progetto “Carnevale di Manfredonia 2018” ed accertato che, a seguito di regolare rendicontazione, l’avvenuta erogazione da parte del Mibac dell’intero finanziamento assegnato – pari a € 58.750,00 – per l’attuazione del progetto denominato “Carnevale di Manfredonia 2018”;

ritenuto di procedere all’accertamento di entrata della somma complessiva di € 58.750,00 al cap. PEG 1547 in entrata del Bilancio per l’esercizio finanziario 2019:

DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: di accertare la somma di € 58.750,00 sul capitolo PEG di Entrata n. 1547 del bilancio per l’esercizio finanziario 2019;

di impegnare, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 68 del 31.03.2019, ai sensi dell’art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma di € 57.850,00 con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Creditore Agenzia del Turismo per la promozione del territorio – Società Consortile a Responsabilità Limitata avente sede legale e fiscale in Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8 Codice Fiscale 03881380715 Causale Progetto “Carnevale di Manfredonia 2018” – contributo del Mibact per la promozione dei Carnevali storici nei territori.

La determina è stata pubblicata oggi, 24/01/2020.