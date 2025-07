[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Comune Manfredonia, avviso alla cittadinanza sull’incendio Oasi Lago Salso

A seguito del vasto incendio che sta interessando l’Oasi Lago Salso, e sentita per vie brevi l’ASL FG e ARPA PUGLIA, si consiglia alla cittadinanza residente nelle aree limitrofe alla zona colpita di adottare misure precauzionali per la tutela della salute.

In attesa di dati ufficiali di ARPA Puglia – che sta monitorando dalle prime ore di oggi la qualità dell’aria, è fortemente raccomandato di non uscire dalle proprie abitazioni, salvo necessità, per le seguenti categorie:

• Persone immunodepresse

• Soggetti con patologie respiratorie

• Bambini

• Anziani

Si invita inoltre la popolazione a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali.

La situazione è costantemente monitorata da tutte le autorità competenti.

Seguiranno ulteriori comunicazioni.