Commissione salute Manfredonia: “I servizi per i diabetici sono attivi”

COMMISSIONE SALUTE COMUNE DI MANFREDONIA: “I SERVIZI PER I DIABETICI SONO ATTIVI E POTENZIATI. SMENTITE LE FAKE NEWS”.

La Commissione Salute del Comune di Manfredonia tiene a informare che i servizi per i diabetici della nostra comunità sono pienamente operativi e potenziati, sia per quanto concerne quelli erogati dal distretto sociosanitario, sia per l’ambulatorio diabetologico della medicina interna del presidio ospedaliero (che, per opportuna informazione, lavorano in stretta sinergia) come già dichiarato dal Direttore Generale ASL-FG, Antonio Nigri.

Si comunica, altresì, che negli ultimi due mesi – dopo un’attenta analisi dei bisogni dell’utenza e grazie al dialogo costruttivo tra ‘Commissione Straordinaria’, direzione generale e di distretto – è stata attivata l’agenda della Dott.ssa Maria Michela Lauriola, con l’aggiunta di 6 ore settimanali dedicate all’erogazione delle prestazioni diabetologiche e aumentate le ore relative alle prestazioni dei medici esistenti, raggiungendo un totale di 37 ore (12h ‘medico 1’, 19h ‘medico 2’, ‘6h medico 3’), oltre alle prestazioni di un altro specialista in quiescenza.

Inoltre, continuano le attività dell’ambulatorio diabetologico della medicina interna, che gestisce prevalentemente i casi complessi che possono portare al ricovero.

Le domande sono state completamente evase.

Le nuove richieste verranno trattate, a partire da settembre, dal Dott. Michele Caputo e da alcuni dei sei ‘nuovi’ medici in arrivo, progressivamente dal mese di ottobre-novembre, con il Decreto Cura Italia.

Le carenze del mese di agosto, dovute alla turnazione delle ferie, potranno essere coperte senza alcun problema dal Distretto Socio-Sanitario, in stretta collaborazione con la struttura di medicina interna dell’ospedale San Camillo de’ Lellis.

In aggiunta, si sta monitorando l’avanzamento dei lavori di adeguamento strutturale dell’ospedale, con aggiornamenti costanti alla cittadinanza.

Le false notizie hanno generato confusione tra i malati di diabete, molti dei quali temevano di dover ricorrere a strutture in altre città.

“Invitiamo i cittadini a consultare solo fonti ufficiali per evitare confusione e disinformazione. La tutela della salute passa anche da un’informazione corretta e responsabile. Noi della Commissione siamo contattabili in qualsiasi momento per fornire notizie attendibili e affrontare le eventuali criticità” concludono i membri della Commissione:

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca.