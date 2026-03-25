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COMMISSIONE SALUTE DI MANFREDONIA: PASSI IN AVANTI, MA NON POSSIAMO ABBASSARE LA GUARDIA

La Commissione comunale a tutela della salute, nell’ambito del proprio lavoro istituzionale a beneficio della sanità territoriale e ospedaliera della nostra città, intende evidenziare, con la consueta periodicità, lo stato dell’arte e i programmi futuri.

In questo contesto, la Commissione esprime apprezzamento per i risultati raggiunti negli ultimi mesi:

* il potenziamento parziale dell’organico di alcuni reparti e servizi, tra cui l’inserimento di un nuovo logopedista per il Cesarano a partire da aprile e di nuovi tecnici di radiologia. Tuttavia, persiste ancora una carenza di personale in alcuni reparti del nostro ospedale, nel magazzino della farmacia territoriale e presso il Cesarano. Auspichiamo che si proceda con celerità nell’attuazione di un piano di contrasto, a partire dall’assunzione dei neo-specializzandi che hanno già partecipato ai precedenti avvisi pubblici;

* il miglioramento delle dotazioni strutturali, con l’introduzione di letti nuovi elettrificati in reparti che da tempo evidenziavano tale criticità;

* l’avvio, previsto per il mese di aprile, dei lavori strutturali che consentiranno alla struttura di accreditarsi per la dotazione dei posti letto previsti dal piano ospedaliero, attualmente non pienamente utilizzati, e garantiranno maggiore dignità a molti reparti e servizi.

Si tratta di segnali positivi, frutto di un significativo lavoro istituzionale, che meritano di essere riconosciuti e ulteriormente sostenuti.

Tuttavia, riteniamo necessario sollevare una questione. Siamo consapevoli che i lavori, che interesseranno i tre corpi dell’ospedale, comporteranno una fisiologica riduzione delle attività dei reparti e, conseguentemente, una diminuzione dei “numeri” da registrare.

A tal proposito, riteniamo fondamentale ottenere garanzie regionali circa una corretta valutazione delle prestazioni, che tenga conto dell’impedimento derivante dai necessari interventi strutturali.

Proprio per questo, la Commissione ritiene necessario proseguire con determinazione lungo questo percorso, mantenendo alta l’attenzione e rafforzando il dialogo con la direzione generale, ospedaliera e di distretto, tramite un tavolo permanente, affinché la sanità pubblica di Manfredonia possa continuare a crescere in termini di qualità, stabilità e capacità di risposta ai bisogni della comunità.

La Commissione conferma il proprio impegno a operare con responsabilità, attenzione e spirito costruttivo, nel segno di una collaborazione istituzionale leale e orientata al raggiungimento di risultati concreti e duraturi

I componenti della Commissione:

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca