Comitato Vola Gino Lisa: “Preoccupati per i lavori per il restyling dell’aerostazione e dell’ampliameti del piazzale di parcheggio dei velivoli”

Comitato Vola Gino Lisa: “Restiamo preoccupati per i tempi necessari per l’inizio e la conclusione dei lavori programmati per il restyling dell’aerostazione e dell’ampliamento e livellamento del piazzale

di parcheggio dei velivoli”

Finalmente da qualche giorno sono in vendita i biglietti dei voli per la stagione invernale

con la conferma delle tre destinazioni nazionali di Milano Linate, di Bergamo Orio e di

Torino Caselle.



È noto, ma lo ricordiamo ai più disattenti, che questo Comitato aveva scritto l’11

settembre al Presidente di Aeroporti di Puglia S.p.A., Antonio Vasile, e al Vice Presidente,

Raffaele Piemontese, una semplice lettera per evidenziare come il ritardo nella pubblicazione

del piano voli invernale stava compromettendo seriamente il buon risultato estivo,

precludendo ai tanti la possibilità di poter organizzare, per tempo, i propri viaggi per le note

destinazioni, in particolare per il periodo di novembre e di dicembre.



Nonostante la risentita risposta ricevuta il 19.09.2024 da Aeroporti di Puglia, a firma del

Presidente Vasile, assolutamente non rispettosa, a nostro modo di vedere, del ruolo civico di

questa associazione, siamo oggi un po’ più sereni alla luce anche delle dichiarazioni che lo

stesso Presidente sta rilasciando in queste ore alle varie testate giornalistiche locali, compresa

una possibile tratta per l’Europa centrale e qualche altra rotta nazionale.

Avere Milano Linate tutta la settimana è senza ombra di dubbio un’ottima notizia.

Sapere che Linate è ormai una certezza per il futuro del Gino Lisa, a prescindere dalla

compagnia, non può che essere considerato un grande risultato raggiunto.



Allora cosa ci preoccupa?

Restiamo preoccupati per i tempi necessari per l’inizio e la conclusione dei lavori

programmati per il restyling dell’aerostazione e dell’ampliamento e livellamento del piazzale

di parcheggio dei velivoli.



Preoccupazioni oggetto anche questo della lettera al Presidente Vasile.

Non dobbiamo ricordare noi ad Aeroporti di Puglia S.p.A. quanto tempo è passato per

avere un allungamento di 400 metri di pista considerato poi che è anche passato già un anno

da quella conferenza stampa in aeroporto.



Ovviamente, nonostante i nostri continui solleciti ad Aeroporti di Puglia S.p.A. e alla

Regione Puglia sull’esigenza di avere al più presto il piano voli invernale, non ci uniamo ai

cori manifestati, quasi ad unanimità, dalla politica nazionale, regionale e locale perché una

ripartenza in ritardo resta, lo ribadiamo anche ai più sordi, una ripartenza in ritardo.

Speriamo, e lo diciamo oggi, che tale ritardo abbia provocato un danno minimo, di cui,

comunque, poi qualcuno dovrà farsi carico senza indirizzare il dito verso il territorio.



Inoltre abbiamo molte perplessità sul taglio dei voli per Milano Malpensa, che bene aveva

fatto questa estate dal punto di vista dell’incoming

Capiamo, ma fino a un certo punto, che nel nuovo piano, con un solo aereo, si sia dovuto

scegliere tra Orio al Serio e Milano Malpensa; non riusciamo in merito a trovare altre

spiegazioni alla luce dei numeri di passeggeri fatti proprio in questi mesi sull’importantissimo

scalo internazionale.



Temiamo che si stia rifacendo lo stesso errore che si fece a suo tempo per Torino quando

fu cancellato il volo ed introdotta la rotta per Bergamo.



Anche allora avevamo ragione (da soli visto che altrove si parlava di sostituzione fattibile

anche per raggiungere Torino).

A distanza di due anni perché dunque chiudere la rotta per Malpensa?

Nel chiaro rispetto delle strategie messe in atto dal gestore e dalla compagnia, noi

avanziamo delle perplessità, motivate e che come tali vanno rispettate, non viste nuovamente

come un’azione di lesa maestà o come un’azione di interferenza su un’azione programmata da

un importante management.



Purtroppo in passato si è sbagliato e raccogliere le sensazioni di un territorio non è mai, al

contrario, sbagliato.



La cancellazione di Torino dovrebbe aver insegnato qualcosa.

Non apprezziamo, altresì, e lo diciamo molto chiaramente e serenamente, l’atteggiamento

tenuto da chi avrebbe potuto e dovuto, per il ruolo politico ed istituzionale, avere ben altra

solidarietà con i cittadini, foggiani e non, a fronte della risposta confezionata formalmente a

questo Comitato e nota perché destinataria, per conoscenza, della stessa missiva.

Non crediamo che sia corretto rispondere ad un Comitato civico in questo modo.



Comitato che ha manifestato, ripetiamo, in maniera legittima, nel suo umile ruolo,

perplessità sui tempi di programmazione e su altre criticità che, a vedere di questo Comitato,

persistono.



Risposta, quella del Presidente Vasile, che sostanzialmente non ci ha rassicurato,

limitandosi ad un mero rimprovero per l’ennesima interferenza di questa associazione con

appellativi che feriscono il nostro ruolo storico; comitato che da oltre 11 anni combatte ed è

da tutti riconosciuto come più che apprezzabile, come anche più volte affermato dallo stesso

Vice Presidente della Regione Puglia, Piemontese nelle occasioni di pubblico confronto.

Associazione che ha, per statuto, il compito di mantenere sempre alta l’attenzione sullo

sviluppo di uno scalo.



Aeroporto che, almeno ad oggi, lo diciamo a chi fa proclami vittoriosi, creando anche

qualche confusione sul concetto di continuità territoriale (che non può essere identificato con

il solo collegamento con Linate, ma anche con un iter di sostegno economico delle tratte

permettendo prezzi contenuti e a buon mercato), vola su tre e diciamo solo tre rotte nazionali,

restando non operativo per diverse ore, tanto da non sembrare un vero aeroporto.



Alle preoccupazioni del Presidente Vasile, sul distaccamento dei Vigili del Fuoco, questo

Comitato, da tempo, si sta portando avanti con le opportune sollecitazioni alla politica

nazionale.

Distaccamento che è oggi un obiettivo primario anche per questo Comitato specie se, così

come affermato più volte dal Presidente Vasile, permetterà il transito di aerei di maggiori

dimensioni e capacità.

Ma restiamo altresì fedeli, almeno noi, al nostro progetto di “Vola Freccia” che, come noto

ai più, prevedeva un ulteriore potenziamento della pista di volo in testata sud.

Progetto sostenuto da tanti in passato (oggi forse qualcuno sta facendo qualche passo

indietro).



E a loro, oggi, ci rivolgiamo perché si rimanga uniti nel portare avanti, in ogni sede

istituzionale, quelle ragioni messe nero su bianco su un progetto che non era fantascienza ma

necessità di far fronte ad un futuro più sereno per uno scalo che ha ancora criticità sulla pista

di volo.



Abbiamo atteso fino ad oggi prima di rappresentare all’opinione pubblica e

soprattutto ai nostri associati sparsi sul territorio nazionale, questo nostro dispiacere e

lo abbiamo fatto solo perché almeno sappiamo finalmente che c’è un piano invernale,

con Linate certamente capace di addolcire un po’ il nostro umore che, onestamente, da

qualche giorno, è al limite del civilmente accettabile, tanto per richiamare, in senso lato,

qualche espressione assolutamente fuori luogo e che, per il rispetto che si deve ai nostri

associati, reputiamo inopportuna.



Presidente Comitato Vola Gino Lisa