Primavera ed estate non fanno rima solo con bel tempo e vacanze: c’è anche un calendario di eventi familiari ricchissimo. Matrimoni e altre cerimonie compaiono tra gli impegni di tutti e mentre si pensa a come vestirsi non possiamo negare l’importanza della scelta dei look dei più piccoli.

Oggi vogliamo fornirvi una guida su come vestire una bambina invitata ad un matrimonio spaziando tra colori, tessuti, dettagli e stili.

Romanticismo ed eleganza

Il primo consiglio che possiamo dare è di prendere ispirazione dal mondo romantico. Le bimbe amano giocare a sentirsi principesse ed è per questo che una soluzione come la linea Monnalisa da cerimonia per bambina va assolutamente scoperta: l’azienda italiana propone vestitini curati nel dettaglio, di ottimi filati e con colori pastello perfetti per le occasioni speciali.

Non va dimenticata la comodità

Per quanto ci sia il desiderio di vestirle al top in occasioni formali non dobbiamo mettere nel cassetto il bisogno dei bambini di socializzare correndo e giocando con altri piccoli invitati. Per questo motivo l’abito scelto dovrà essere sì bello, ma allo stesso tempo comodo.

Materiali traspiranti, cuciture morbide, tagli ampi renderanno il look più pratico riducendo il rischio di lamentele e capricci. Attenzione poi alla chiusura: quando c’è bisogno di andare in bagno o fare un cambio di pannolino essere veloci e pratici fa la differenza.

Attenzione ai colori

Un altro aspetto da considerare è la palette cromatica. Se è vero che le tinte pastello sono sempre una scelta sicura, si può addirittura osare con qualche sfumatura più vivace, purché coerente con la stagione e con il tono dell’evento.

In primavera, i colori floreali come il giallo tenue, il pesca e il verde menta si integrano perfettamente nel contesto. In estate, si può puntare persino su toni più accesi, come il corallo, il turchese o il lavanda brillante, sempre mantenendo una certa armonia con l’ambiente e lo stile del matrimonio.

Tessuti preziosi ma leggeri

Primavera e soprattutto estate richiedono una particolare attenzione nella scelta dei materiali. Cotone leggero, lino, mussola o seta sono perfetti per garantire freschezza e comfort, persino nelle giornate più calde. Meglio evitare composizioni sintetiche e poco traspiranti, specialmente se il matrimonio prevede momenti all’aperto o in pieno sole.

Non parliamo solo di funzionalità, l’effetto visivo svolazzante si adatta alla perfezione all’atmosfera romantica così come quelli più fluidi che accompagnano i movimenti della bambina facendola sentire parte di una favola.

La differenza la fanno gli accessori

Bijoux, gioielli o elementi preziosi tra i capelli: gli accessori sanno aggiungere quel twist in più donando un effetto finale davvero “wow”. Una coroncina di fiori freschi o secchi, una molletta con dettagli in raso o un cerchietto delicato possono completare la pettinatura con dolcezza.

E le scarpe? Meritano un discorso a parte. Eleganti sì, ma non a tutti i costi. Se le ballerine vanno per la maggiore, ultimamente sono state sdoganate anche le sneaker purché minimal, non troppo pop e perfette per essere riutilizzate in altre occasioni.

Con questi consigli la vostra bimba indosserà un outfit impeccabile al matrimonio di primavera o estate che l’attende.