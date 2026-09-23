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Una telefonata può arrivare mentre si è al lavoro, in auto o durante una giornata normale in casa. Dall’altra parte una voce sicura dice che il conto è a rischio, che un familiare ha avuto un incidente o che bisogna confermare subito un codice. Sapere come proteggersi dalle truffe telefoniche significa prima di tutto riconoscere questa pressione: il truffatore vuole una risposta immediata, prima che la persona abbia il tempo di verificare.

Il fenomeno riguarda giovani, anziani, famiglie e attività commerciali. Non esiste un profilo della vittima: basta una chiamata costruita bene, un momento di distrazione e la fiducia riposta in un nome noto – banca, Poste, forze dell’ordine, gestore telefonico, fornitore di luce e gas – per esporsi a un danno economico o al furto di dati personali.

Il primo segnale è la fretta

Le truffe telefoniche cambiano spesso forma, ma conservano alcuni meccanismi precisi. Il più ricorrente è l’urgenza. «Deve agire subito», «se chiude la chiamata blocchiamo tutto», «non ne parli con nessuno» sono frasi che dovrebbero far scattare un controllo, non l’ansia.

Una banca seria può contattare un cliente per comunicazioni o verifiche, ma non chiede al telefono password, PIN, codici ricevuti via Sms, numeri completi della carta o autorizzazioni da confermare in diretta. Lo stesso vale per Poste, gestori di telefonia, società energetiche e uffici pubblici: se la telefonata porta a condividere credenziali, installare applicazioni o effettuare bonifici, bisogna interromperla.

Attenzione anche al numero visualizzato sullo schermo. Può sembrare quello di un istituto di credito, di un call center o persino di un ufficio pubblico. Questa tecnica è chiamata spoofing: il chiamante può alterare l’identificativo della telefonata per apparire credibile. Vedere un numero conosciuto non è quindi una prova dell’identità di chi parla.

Le truffe più frequenti al telefono

La finta chiamata della banca è una delle più insidiose. L’interlocutore avvisa di un pagamento sospetto e propone di mettere al sicuro il denaro con un bonifico su un presunto “conto protetto”. Quel conto, in realtà, è controllato dai truffatori. Nessuna banca chiede di trasferire fondi per salvarli da una frode.

C’è poi la truffa del falso operatore telefonico o dell’energia. Viene annunciata una bolletta irregolare, un contratto in scadenza o una tariffa che rischia di aumentare. A volte chi chiama conosce nome, indirizzo o gestore attuale: informazioni che possono provenire da vecchi contratti, archivi commerciali o dati diffusi online. Non basta, però, a dimostrare che la proposta sia reale.

Molto dolorosa è la truffa del falso familiare in difficoltà. Un sedicente avvocato, carabiniere o medico racconta di un incidente e chiede denaro, gioielli o una consegna immediata a domicilio. In altri casi parte un messaggio su WhatsApp: «Mamma, ho cambiato numero», seguito dalla richiesta di un bonifico. Il coinvolgimento emotivo è parte del raggiro. Prima di fare qualunque cosa, bisogna chiamare il familiare sul numero abituale o contattare una persona vicina che possa verificare.

Non mancano infine le chiamate preregistrate che promettono rimborsi, offerte eccezionali, posti di lavoro o guadagni rapidi. Possono servire a ottenere dati, a far richiamare numeri a pagamento oppure a spostare la conversazione su chat dove la pressione prosegue con maggiore insistenza.

Come proteggersi dalle truffe telefoniche, in pratica

La regola più efficace è semplice: non decidere mai durante una chiamata inattesa. Anche quando il tono è rassicurante o sembra professionale, chiudere non è scortese e non comporta rischi. Se la comunicazione è autentica, sarà possibile verificarla attraverso i canali ufficiali.

Per farlo, non utilizzare il numero indicato da chi ha telefonato e non richiamare automaticamente l’ultimo numero in elenco. Cercare il contatto sul sito ufficiale, sull’app della banca, sul contratto o su una bolletta già ricevuta. In caso di presunta urgenza bancaria, accedere all’area riservata senza usare link o codici arrivati durante la conversazione e controllare i movimenti.

Ci sono quattro comportamenti che meritano di diventare un’abitudine:

non comunicare mai password, PIN, codici OTP, dati completi di carte e documenti;

non installare app di controllo remoto su indicazione di uno sconosciuto;

non effettuare bonifici, ricariche o pagamenti per “bloccare” una frode;

richiamare sempre il soggetto interessato da un contatto ufficiale e autonomamente verificato.

Un codice OTP ricevuto via Sms o tramite app è una firma temporanea: consegnarlo a un estraneo equivale spesso ad autorizzare un’operazione. Anche leggere ad alta voce il codice, pensando di confermare la propria identità, può essere sufficiente perché il truffatore completi l’accesso al conto o un pagamento.

Se la telefonata riguarda un parente

Gli anziani sono spesso nel mirino, ma la prevenzione funziona meglio quando coinvolge tutta la famiglia. Vale la pena parlarne prima che accada qualcosa, senza allarmismi e senza far sentire nessuno ingenuo. I truffatori sono allenati a creare paura e confusione, e possono risultare molto convincenti.

Un accordo pratico può aiutare: se arriva una richiesta urgente di denaro per un incidente, una cauzione, un problema medico o una consegna di valori, non si apre la porta e non si consegna nulla finché non si è parlato direttamente con il familiare. Se una persona si presenta a casa sostenendo di essere incaricata da forze dell’ordine, tribunali, banche o servizi sanitari, è opportuno chiudere la conversazione e verificare con i recapiti istituzionali.

Nelle comunità di Manfredonia, del Gargano e della Capitanata, il passaparola può essere utile se fatto bene: avvisare parenti, vicini e amministratori di condominio di un tentativo di raggiro aiuta a evitare altre vittime. Meglio però non diffondere nomi, numeri o accuse non verificati sui social: una segnalazione utile deve basarsi su fatti concreti e, se necessario, arrivare alle autorità.

Cosa fare se si sono già forniti dati o codici

La rapidità conta, ma senza panico. Se sono stati comunicati codici bancari, credenziali o dati della carta, la prima azione è contattare subito la banca o il gestore della carta attraverso il numero ufficiale e chiedere il blocco degli strumenti potenzialmente compromessi. Bisogna poi modificare le password, soprattutto se la stessa combinazione viene usata per email, home banking o altri servizi.

Se è stato effettuato un bonifico, occorre avvisare immediatamente l’istituto e domandare se sia ancora possibile tentare il richiamo dell’operazione. Non è sempre possibile recuperare il denaro, perché dipende dai tempi e dal circuito utilizzato, ma aspettare riduce ulteriormente le possibilità.

È consigliabile conservare tutto ciò che può essere utile: numero chiamante, orario, screenshot dei messaggi, ricevute, nominativi dichiarati e dettagli della conversazione. Con questi elementi si può presentare denuncia a Polizia di Stato o Carabinieri. Se ci sono minacce, richieste di denaro immediate o persone sospette davanti casa, va contattato il 112.

Attenzione anche alle chiamate “normali”

Non tutte le telefonate commerciali sono truffe. Un operatore può proporre realmente un contratto o un’offerta, ma questo non obbliga a dare una risposta sul momento. Chiedere l’invio della proposta scritta, confrontarla con calma e leggere condizioni, durata, costi di recesso e autorizzazioni è un diritto del consumatore.

Diffidare non significa rinunciare ai servizi o ignorare ogni contatto. Significa mantenere il controllo della conversazione. Chi lavora correttamente accetta una verifica; chi insiste, minaccia conseguenze o chiede segreti bancari sta offrendo un segnale molto chiaro.

Una pausa di pochi minuti può fare la differenza tra una telefonata sgradevole e un danno difficile da recuperare. Davanti a una richiesta urgente, la risposta più sicura resta spesso la più semplice: chiudo, controllo e poi eventualmente richiamo io.