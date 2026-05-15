Come difendere un patrimonio dai conflitti di interesse di banche e assicurazioni, i consigli di Maximiliano Travagli

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Nel sistema finanziario contemporaneo, il tema dei conflitti di interesse non è un’eccezione ma una variabile strutturale. Banche e compagnie assicurative operano spesso in una doppia veste: da un lato distributori di prodotti, dall’altro consulenti percepiti come imparziali. È in questa ambiguità che nasce uno dei principali rischi per chi intende difendere un patrimonio nel tempo. La questione non è ideologica, ma operativa: capire come vengono generate le raccomandazioni finanziarie e quali incentivi le guidano è il primo passo per evitare decisioni inefficienti o, peggio, dannose.

Il punto non è demonizzare il sistema, ma comprenderne i meccanismi. Le strutture tradizionali sono progettate per collocare prodotti, non per ottimizzare patrimoni. Questo implica che il cliente finale si trovi spesso esposto a soluzioni che rispondono più a logiche commerciali interne che a reali esigenze finanziarie. In questo scenario, la capacità di leggere tra le righe diventa centrale per chi vuole proteggere il proprio capitale nel lungo periodo.

Il conflitto di interesse: una dinamica strutturale, non un’eccezione

Il conflitto di interesse nel settore finanziario si manifesta quando chi consiglia un investimento trae un beneficio economico dalla vendita di uno specifico prodotto. È una dinamica documentata e regolamentata, ma non per questo eliminata. Le normative europee, come la MiFID II, hanno introdotto maggiore trasparenza, ma non hanno modificato la logica industriale alla base del sistema.

Le banche, ad esempio, ricevono retrocessioni sui prodotti collocati, come fondi comuni o polizze assicurative. Questo significa che il margine generato da un prodotto può influenzare la sua promozione. In pratica, due strumenti finanziari simili possono essere proposti con intensità diversa semplicemente perché uno è più remunerativo per l’intermediario. In questo contesto, difendere un patrimonio significa prima di tutto riconoscere che il consiglio ricevuto non è sempre neutrale.

Maximiliano Travagli, stimato consulente finanziario indipendente, evidenzia spesso come il problema non sia la singola proposta, ma il modello. Il cliente si affida a una figura che appare consulenziale, ma che opera all’interno di una filiera commerciale.

Perché i prodotti finanziari non sono tutti uguali

Uno degli aspetti meno evidenti per il risparmiatore medio riguarda la struttura dei costi. Fondi, polizze e strumenti gestiti possono presentare commissioni implicite difficili da individuare. Non si tratta solo di costi di ingresso o di gestione, ma anche di oneri nascosti legati alla distribuzione.

Un esempio concreto riguarda le polizze unit-linked, spesso presentate come soluzioni efficienti per la pianificazione patrimoniale. In molti casi, però, incorporano livelli di costo elevati che nel lungo periodo erodono significativamente il rendimento. La differenza tra un investimento con costi annui dell’1% e uno al 3% può sembrare marginale, ma su orizzonti temporali di 15-20 anni produce scostamenti rilevanti.

In questa prospettiva, difendere un patrimonio significa anche sviluppare una sensibilità sui costi. Non è necessario diventare tecnici, ma è fondamentale comprendere che ogni punto percentuale ha un impatto reale sul risultato finale. Travagli insiste su questo aspetto: la trasparenza non è solo un diritto, ma uno strumento operativo per prendere decisioni migliori.

Il ruolo della consulenza indipendente

La consulenza finanziaria indipendente nasce proprio per eliminare il conflitto di interesse. Il consulente non percepisce retrocessioni sui prodotti, ma viene remunerato direttamente dal cliente. Questo cambia il paradigma: il valore non è più nella vendita, ma nella qualità del consiglio.

In Italia, questo modello è ancora minoritario, ma in crescita. I dati mostrano che una quota sempre più ampia di investitori, soprattutto con patrimoni medio-alti, sta cercando alternative al modello tradizionale. La ragione è semplice: quando l’obiettivo è difendere un patrimonio, la coerenza tra interesse del cliente e interesse del consulente diventa un fattore decisivo.

Travagli sottolinea come l’indipendenza non sia solo una questione etica, ma funzionale. Un consulente libero da vincoli commerciali può selezionare strumenti più efficienti, ridurre i costi e costruire portafogli realmente diversificati. Non esiste una soluzione perfetta, ma esiste un approccio più allineato agli obiettivi del cliente.

Educazione finanziaria: il primo strumento di difesa

Un altro elemento centrale è l’educazione finanziaria. Non si tratta di trasformare ogni risparmiatore in un esperto, ma di fornire gli strumenti minimi per comprendere le scelte. Domande semplici possono fare la differenza: quanto costa questo prodotto? Quali alternative esistono? Chi viene remunerato e come?

In molti casi, il problema non è la mancanza di informazioni, ma la loro complessità. Documenti lunghi, linguaggio tecnico, dati frammentati rendono difficile una valutazione consapevole. È qui che si inserisce il rischio: il cliente delega completamente, senza avere gli strumenti per verificare.

Per difendere un patrimonio, è necessario sviluppare un approccio critico. Non significa diffidare a priori, ma verificare. Le scelte finanziarie hanno un impatto diretto sulla qualità della vita futura, e meritano un livello di attenzione proporzionato.

Errori ricorrenti nella gestione del patrimonio

Tra gli errori più frequenti emerge la concentrazione eccessiva su pochi strumenti o su un’unica banca. Questa scelta, spesso dettata da comodità, espone a rischi evitabili. La diversificazione non è solo una regola teorica, ma una pratica concreta per ridurre la volatilità e proteggere il capitale.

Un altro errore riguarda l’orizzonte temporale. Molti investimenti vengono valutati nel breve periodo, senza considerare gli obiettivi di lungo termine. Questo porta a decisioni impulsive, come disinvestire durante fasi di mercato negative. Travagli evidenzia come la pianificazione debba partire dagli obiettivi, non dai prodotti.

Infine, la sottovalutazione dei costi resta uno degli aspetti più critici. Anche investitori esperti tendono a concentrarsi sui rendimenti lordi, trascurando l’impatto delle commissioni. È un errore che nel tempo può compromettere significativamente i risultati.

La trappola della consulenza finanziaria tradizionale

Maximiliano Travagli è autore del libro “La trappola della consulenza finanziaria tradizionale”, in cui si analizza in modo sistematico le dinamiche del settore.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la descrizione dei meccanismi di incentivazione all’interno delle reti bancarie. Travagli spiega come le logiche di budget e target influenzino direttamente le raccomandazioni. Non si tratta di comportamenti scorretti, ma di un sistema che orienta le scelte in modo prevedibile.

Il libro affronta anche il tema della percezione. Molti clienti non sono consapevoli del fatto che il consulente con cui parlano è, di fatto, un venditore. Questa ambiguità genera aspettative che il sistema non è progettato per soddisfare. Comprendere questo punto è essenziale per chi vuole difendere un patrimonio in modo efficace.

Come costruire un approccio più consapevole

Costruire una strategia patrimoniale solida richiede metodo. Non esistono scorciatoie, ma esistono principi chiari. La definizione degli obiettivi è il primo passo: pensione, tutela del capitale, crescita, passaggio generazionale. Ogni obiettivo richiede strumenti diversi.

La selezione degli strumenti deve essere coerente con questi obiettivi e non guidata da logiche commerciali. Questo implica valutare alternative, confrontare costi e comprendere i rischi. La trasparenza diventa un criterio di scelta.

Un altro elemento riguarda il monitoraggio. Un portafoglio non è statico, ma evolve nel tempo. Rivedere periodicamente le scelte permette di correggere eventuali inefficienze. In questo processo, il ruolo del consulente resta centrale, ma deve essere inserito in un contesto di maggiore consapevolezza.