Collegamenti Manfredonia-Mattinata, al lavoro per individuare soluzioni per migliorarne la fruibilità

AVVISO IMPORTANTE PER STUDENTI E FAMIGLIE

A seguito di segnalazioni del Comune di Mattinata e a fronte di richieste pervenute da parte di famiglie e studenti che quotidianamente si spostano tra i due comuni per motivi scolastici, il Comune di Manfredonia ha avviato un confronto con il Consorzio CoTrap, gestore del servizio di trasporto pubblico, per individuare soluzioni che potessero migliorare la fruibilità dei collegamenti.

Tutto questo al fine di modificare gli orari del trasporto pubblico locale per agevolare gli studenti provenienti da Mattinata, evitando disagi e assicurando orari più adeguati alle esigenze scolastiche.

A far data dal 1° aprile infatti saranno modificati gli orari di alcune corse, in modo da rendere i tempi di percorrenza più funzionali alle necessità degli utenti, in particolare sarà attivata la corsa con partenza dal capolinea di via Monte Barone (Manfredonia) alle ore 8.00 che consentirà il trasporto degli studenti verso il Polo Scolastico.

Il SIndaco di Mattinata, Michele Bisceglia ringrazia il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca e l’ Assessore ai Trasporti, Francesco Schiavone e la direzione provinciale del consorzio CoTrap per aver reso possibile questo miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, rendendolo più accessibile e rispondente ai bisogni dei nostri studenti