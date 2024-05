Clima & Scienza Foggia: “Diga di Occhito non in gran forma”

OGGI, 22 MAGGIO 2024, LA DIGA DI OCCHITO NON RISULTA IN GRAN FORMA.

La disponibilità idrica attuale è di m³ 143.274.860; Livello lago (m/slm): 186,61.

L’anno scorso nello stesso periodo, invece, avevamo ben 241.217.800 m³ d’acqua.

E il livello del lago era (m/slm): 194,55

Purtroppo le precipitazioni sono scarse e poco omogenee dall’estate 2023. Inoltre, le temperature si son mantenute sempre più alte della norma e ciò hanno contribuito a seccare torrenti e campi più velocemente.

Voglio precisare che un forte temporale su Foggia, ad esempio, non contribuisce al riempimento della diga di Occhito, poichè le piogge sono concentrate in un area ristretta.

Ci vorrebbero perturbazioni che portino piogge moderate ad ampio raggio, omogenee e durature, come quelle avvenute fin’ora al centro-nord!

Clima&ScienzaFoggia

Dati della diga di Occhito: Consorzio per la bonifica di Capitanata