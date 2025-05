[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Clima & Scienza: “Arriva l’estate al Sud”

A PARTIRE DA SABATO 31 MAGGIO L’ALTA PRESSIONE NORD-AFRICANA SPINGERÀ IL NUCLEO FRESCO E INSTABILE (AVUTO IN QUESTI GIORNI) VERSO EST, LASCIANDO SPAZIO A GIORNATE SOLEGGIATE E CALDE SU TUTTO IL SUD ITALIA, CLIMA DA FINE PRIMAVERA AL CENTRO E CLIMA PRIMAVERILE AL NORD MA PER QUEST’ULTIMA SI ALTERNERANNO GIORNATE LIEVEMENTE INSTABILI CON POSSIBILI LOCALI PIOGGE O TEMPORALI.

Dicevo, da sabato 31 maggio inizieranno le giornate calde al sud Italia, poi l’alta pressione nord-africana via via si impadronirà di tutto lo stivale entro il 1°giugno. Ci sarà un maggior coinvolgimento altopressorio al centro-sud e durerà per circa 10 giorni, quindi fino al 10 Giugno al sud si avranno giornate piuttosto stabili e calde inizialmente con temperature massime di circa 30/32°C, a seguire fino a max.+35°C.

Al centro ci saranno tante giornate stabili con rare parentesi instabili, le temperature massime oscilleranno tra +25°C e +30°C, mentre al nord le temperature oscilleranno tra +20°C e +26°C con maggior instabilità.

In Capitanata:

Da sabato 31 maggio inizierà l’estate ma in modo graduale, infatti le temperature massime si manterranno sui 28°C per via dei venti di Tramontana ancora in atto specie sulle coste, poi da domenica le massime continueranno ad aumentare sempre in modo graduale, dai +32°C del 1° e 2 giugno ai +35°C durante le giornate della prima decade di giugno.

Clima&Scienza