Far Away torna in anticipo su Canale 5? L’ipotesi che scatena i fans

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Far Away è tra le serie tv con più seguito sui teleschermi di Canale 5. La storia di Alya e Cihan è stata vista da oltre 2 milioni di telespettatori con uno share sempre superiore al 22%. Dopo la sua sospensione a settembre per permettere la messa in onda di Uomini e Donne, Mediaset ha annunciato il ritorno della serie tv con la seconda stagione. I piani alti di Cologno Monzese hanno diramato un comunicato con su scritto: “La prima stagione, trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset fino alla metà di settembre, si è rivelata un vero e proprio fenomeno trasversale, capace di appassionare spettatori di diverse generazioni. La pausa nella programmazione ha confermato il forte legame con il pubblico, che sui social ha espresso a più riprese il desiderio di vedere i nuovi episodi.”

Far Away ritorna a dicembre su Canale 5?

In queste ore sta circolando in rete un’ipotesi in merito al ritorno di Far Away in televisione. Non è da escludere che la serie tv torni molto presto su Canale 5. Le vicende ambientate a Mardin potrebbero debuttare già ad inizio dicembre in prima serata. La storia di Alya e Cihan prenderebbero il posto lasciato vacante da Racconto di una notte, che potrebbe chiudere i battenti già a fine novembre. Un’ipotesi che se fosse confermata renderebbe felici tutti i fans dello sceneggiato.

Mine in Far Away (Screen Mediaset Infinity)