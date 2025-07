Clara Soccini: l’amore e il passato da studentessa ribelle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Clara Soccini ha deciso di rendere noto il suo passato scolastico turbolento. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la giovane cantante ha raccontato con sorprendente sincerità il suo rapporto complicato con studio e professori. Figlia di un’insegnante, ha confessato di essere stata tutt’altro che una studentessa modello. Ha rivelato senza filti: “Ho collezionato voti pessimi al liceo linguistico, anche uno e due”. Vivace, irrequieta, spesso sopra le righe: Clara saltava sui banchi, discuteva con i docenti, sfidava apertamente l’autorità. Un’adolescenza segnata dalla voglia di esprimersi, ma anche da un profondo senso di disagio rispetto a un sistema che non sembrava fatto per accoglierla. Eppure, col tempo, lo sguardo si è fatto più lucido. Parlando dei suoi insegnanti, la giovanissima artista ha ammesso: “99 volte su 100 avevano ragione loro”. Nonostante gli scontri, ha mantenuto con alcuni di loro un legame affettuoso: ancora oggi si scrivono, segno che al di là delle apparenze, la scuola ha lasciato un’impronta. La figura della madre ha avuto un ruolo decisivo. Insegnante anch’essa, oggi in pensione, ha affrontato con apertura e comprensione la decisione della figlia di seguire una strada diversa. “Sapeva che volevo cantare e basta”, ha spiegato Clara. “Era un desiderio che avevo fin da bambina, già alle elementari”. A 16 anni ha lasciato la scuola e si è trasferita a Milano per lavorare come modella. Un salto nel vuoto che, però, è avvenuto con il sostegno della famiglia. Un gesto non scontato, soprattutto per chi, come la madre, aveva fatto dell’istruzione la propria missione professionale. Il suo è un percorso atipico, che intreccia ribellione, autodeterminazione e una forma di riconciliazione tardiva con il mondo dell’educazione. Clara oggi è un’artista affermata, ma anche una giovane donna che riflette sulle sue scelte passate con maturità.

Clara Soccini è attualmente fidanzata?

Nel corso dell’intervista, Clara ha affrontato anche aspetti più personali, soffermandosi sulla sua situazione sentimentale e sul rapporto, spesso ambiguo, con la visibilità mediatica. Senza giri di parole, ha confermato la fine della relazione con Jacopo Neri, lasciando intendere che la rottura sia avvenuta di recente. Parlando del suo legame con Fedez – al centro di voci e supposizioni nelle ultime settimane – ha chiarito che tra loro c’è solo un rapporto professionale e di amicizia. Ha raccontato: “In realtà ci conoscevamo già, ma durante l’ultima edizione di Sanremo ci siamo incrociati parecchio” . È stato proprio dopo quella manifestazione che Federico l’ha contattata per proporle una collaborazione: “Mi ha scritto su Instagram: ‘Ho il nostro pezzo estivo, devo fartelo sentire’”. Da lì è nato un momento creativo che Clara ha descritto come divertente e spontaneo: “In studio non siamo molto professionali e abbiamo un approccio opposto: io sono tutta cuffie, cuffiette, microfoni… lui no”. Quanto a una nuova canzone insieme, l’ex Crazy J di Mare Fuori non ha escluso nulla, purché non si tratti di qualcosa di troppo simile a Scelte stupide. Con grande lucidità, Clara ha riconosciuto che il gossip sia ormai parte integrante del suo mestiere: “È compreso nel pacchetto. Sono le regole del gioco che ho scelto”. A infastidirla, però, sono i contenuti costruiti ad arte poiché la ferirebbero, soprattutto chi le sta vicino: “Amo i paparazzi e mi diverte la vicina di casa che vuole saperne di più della mia vita privata. Forse, parlo così dal momento che non sono mai uscite cose gravi su di me e non è mai stata toccata la mia famiglia: in quest’ultimo caso darei in escandescenza”. Ha poi dichiarato di essere single: “Non da molto. Non sono innamorata“. Ha confessa di credere nell’amore, ma anche di avere difficoltà a fidarsi. “È una mia paranoia,” ha ammesso, svelando così una fragilità che la avvicina ancora di più al suo pubblico. Clara ha precisato di non aver mai usato app di dating per trovare l’amore, raccontando in seguito un piccolo retroscena sul suo passato sentimentale: “Il primo bacio a 13 o 14 anni. In realtà il primissimo è stato a otto: un bacio a stampo a tre, io, una mia amica e un bambino. La prima volta a 14 o 15 anni. Ho avuto molte storie, sono una persona che fatica a stare da sola. Togliendo la mia ultima relazione, che è stata la più importante, ne ho avuta un’altra che posso definire intensa, ma preferisco non fare il nome del ragazzo. Sono andata a convivere a 16 anni. È stato un rapporto burrascoso, anche tragico per certi versi. Per fortuna, con gli anni, l’esperienza e soprattutto il mio ultimo fidanzato, ho scoperto il bello di un sentimento equilibrato, senza le turbolenze che vediamo nei film e che spesso noi giovani scambiamo per amore, invece logorano e basta”. Sul matrimonio poi: “In generale cambio idea ogni cinque minuti, perciò non le posso rispondere di no. Intanto tra una settimana si sposano due miei amici: sono le prime nozze a cui partecipo da adulta“.