Fedez apre il cuore a tutti e racconta il suo passato

Fedez apre il cuore a tutti

“Provo repulsione per la mia vita passata, non ho più voglia di recitare. A Leone e Vittoria abbiamo detto che anche se ci si separa si rimane una famiglia” Queste sono le parole dette dal rapper durante una lunga intervista con allo youtuber Gabriele Vagnato. Il rapper rivela inoltre: “Sto scrivendo un libro per rielaborare alcuni momenti della mia vita. Il tumore è stato il più brutto in assoluto“

Fedez e l’intervista allo youtuber Gabriele Vagnato

Mentre Mengoni incanta Roma, nonostante il caldo torrido di questo estate rovente, Fedez rivela: “Provo repulsione per la mia vita passata non ho più voglia di recitare“. Ecco quanto ha detto a Leone e Vittoria. Il rapper, spiegando il suo passato e confessando di avere distrutto tutto.



“Sono in una fase di ricostruzione. Ho distrutto tutto quello che c’era, tipo la bomba atomica a Nagasaki“. E’ la confessione allo youtuber Gabriele Vagnato, che lo pubblicato la lunga intervista sul suo canale l’intervista.

“È bello perché dalle macerie puoi ripartire. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite”

“Non ho imparato mai nulla. In questo momento, in cui è anche in giro per concerti, sta scrivendo un libro per rielaborare alcuni episodi della mia vita, di dargli un senso. Sta venendo bene“. Il momento più brutto della sua vita, è il tumore: «Vince su tutti».

Al secondo posto il tempo prima del Festival di Sanremo. “Al terzo posto il divorzio, al quarto il periodo del bacio a Rosa Chemical, al quinto il litigio con Luis Sal”. Dalle immagini che immortalano l’amore con Leone e Vittoria si è passati al divorzio da Chiara Ferragni.

“Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Ma come a tutto ci si deve abituare”

“Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione.” Nessuna baby – sitter. A 35 anni ho mio padre sempre in casa”. “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia”. Lo spaventa l’adolescenza dei suoi figli, quando genitore ti presentano il conto sarà alto“.

” Oggi ho una completa repulsione per quella cosa lì, nella mia vita passata tutto era basato su ciò che gli altri pensavano di me“. Ha iniziato a fumare marijuana perché prendevo un farmaco che dava uno specifico effetto collaterale. “Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato”.

Fedez apre il cuore a tutti e parla del passato e delle paure del futuro