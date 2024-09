Clamorosa sospensione di Segreti di famiglia, tornerà su Canale 5?

Le vacanze per molti sono terminate, il ritorno però porterà una brutta sorpresa. Giovedì in prime time, non verrà trasmessa da Canale 5 una seguita soap turca. Segreti di famiglia (Yargi) non ci sarà all’appuntamento del 5 settembre , per quale motivo e che andrà in sostituzione?.

Segreti di famiglia cambia programmazione!

Mediaset ha deciso che la soap turca Segreti di famiglia si fermi. Canale 5 non trasmetterà la telenovela e la programmazione serale di Canale 5 subirà un cambiamento. I protagonisti Ilgaz e Ceylin lasceranno spazio a ‘La rosa della vendetta‘, per cui la programmazione serale del Biscione verrà modificata. Il cambiamento sconvolgerà anche Segreti di Famiglia.

In verità, inizialmente i vertici Mediaset avevano previsto di spostarla al mercoledì. Molte sono state le guide televisive dei settimanali che avevano annunciato la nuova puntata per il 4 settembre. In seguito, Cologno Monzese ha cambiato le disposizioni. I tre episodi serali, trasmessi in settimana non ci sarnno e il 29 agosto è andata in onda l’ultima puntata.

Che verrà trasmesso nel serale da Canale 5 giovedì 5 settembre?

Mediaset proporrà in prime time uno spettacolo musicale “Annalisa – Tutti in arena”. Canale 5 darà grande spazio a una tappa del tour italiano della cantante ligure. L’evento avverrà a Verona dove il talento e la bravura dell’artista verrà mostrata. La tappa veronese del tour avrà inizio alle 21.33 e terminerà alle ore 00.13 circa.

Chi seguiva la soap I Segreti di famiglia con Ilgaz e Ceylin continua tuttavia a chiedersi quando potrà ritornare in TV l’amata telenovela. Non abbiamo ancora una data ufficiale. Al termine dell’ultimo episodio, c’è stata una scritta che indicava la fine della prima stagione. In Turchia hanno già trasmesso altre tre stagioni, ossia 150 episodi, giungeranno anche in Italia??? Probabilmente da novembre in prime time su Canale 5.