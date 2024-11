Città Protagonista: “La cultura come investimento per il futuro di Manfredonia”

“La cultura come investimento per il futuro di Manfredonia”

Il sostegno alla cultura è un valore imprescindibile

Il movimento civico Città Protagonista desidera ribadire con forza il proprio impegno a favore della cultura, riconoscendola come un pilastro fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio. Ogni investimento destinato a incentivare e valorizzare attività culturali non è solo un atto dovuto, ma una scelta lungimirante e necessaria per la crescita della comunità.

Come Città Protagonista, crediamo sia opportuno intervenire sul tema della gestione delle risorse pubbliche da destinare ai promotori culturali, in particolare al Teatro Comunale “Lucio Dalla” e a Bottega degli Apocrifi. Cosimo Severo, Stefania Marrone e tutti i loro collaboratori hanno sempre dimostrato che fare cultura non significa piegarsi a logiche politiche, ma collaborare con chiunque condivida l’obiettivo di risvegliare questa Comunità dal torpore culturale, soprattutto dopo i difficili anni passati con i soliti politicanti che continuano ad ignorare quanto accaduto.

Noi riteniamo, invece, che chi fa cultura vada sostenuto con fatti concreti e risorse economiche adeguate. Per questo chiediamo a questa Amministrazione di dimostrare con azioni tangibili il proprio sostegno al Teatro “Lucio Dalla”, a Bottega degli Apocrifi, a tutti coloro che lavorano per la comunità, e ai presidi culturali che operano in città.

Città Protagonista rivendica con orgoglio le politiche culturali promosse durante il periodo in cui ha avuto responsabilità amministrative. Siamo stati fautori di iniziative e progetti che hanno permesso di:

Incentivare la produzione culturale locale;

Creare nuove opportunità per i giovani del territorio;

Valorizzare le eccellenze artistiche e culturali di Manfredonia.

Il nostro impegno è sempre stato orientato a favorire e sostenere progettualità che dessero lustro alla nostra città, riconoscendo nella cultura un elemento cardine per il progresso della comunità.

Riteniamo che alimentare polemiche sterili sia un errore che rischia di compromettere il percorso virtuoso intrapreso negli anni. Invitiamo tutti gli attori coinvolti istituzioni, associazioni, cittadini a lavorare insieme per costruire un’offerta culturale capace di generare benefici tangibili per Manfredonia.

Città Protagonista in Consiglio Comunale è pronta a promuovere e sostenere tutte le proposte, da qualsiasi parte provengano, che si faranno interpreti del risveglio culturale della città.

La cultura non è uno spreco, ma un investimento.

CITTA’ PROTAGONISTA

Movimento civico