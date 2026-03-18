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CIS Capitanata, Nicola Gatta: “Monitoraggio prosegue, bilancio positivo per l’andamento dei progetti”

Al centro dell’incontro i 18 elaborati al vaglio della Soprintendenza dei Beni Culturali di Foggia e BAT che riguardano altrettanti comuni della Capitanata.

Prosegue costantemente il monitoraggio dei progetti relativi al CIS di Capitanata. Nella giornata di ieri, il responsabile del contratto, Nicola Gatta, ha incontrato la Soprintendente dei Beni Culturali per la provincia di Foggia e BAT, Anita Guarnieri, per fare il punto sui provvedimenti interessati dall’attività di tutela dell’organo ministeriale.

“In un contesto diffusamente positivo – ha spiegato Gatta a margine dell’incontro – è emerso che ci sono progettazioni che stanno procedendo anche in maniera più spedita rispetto al cronoprogramma, ma al contempo abbiamo registrato casi, sebbene isolati, in cui si stanno accumulando ritardi nella consegna dei progetti esecutivi da parte delle pubbliche amministrazioni. Si tratterebbe di un rallentamento che non possiamo permetterci perché rischia di compromettere risorse importanti per il territorio”.

Il CIS, con una dotazione di circa 300 milioni di euro, prevede il finanziamento di alcuni progetti da esaminare e sviluppare sotto la stretta osservazione della Soprintendenza: si tratta di ben 18 elaborati strategici per la Capitanata – a fronte degli oltre 40 già approvati – che interessano le città di Ascoli Satriano, Foggia, Manfredonia, Lucera, San Marco in Lamis, Volturara Appula, San Giovanni Rotondo, Ordona e Mattinata.

“Parliamo di opere pubbliche determinanti per la viabilità, per la cultura o per il turismo, che possono migliorare sensibilmente la vivibilità e l’attrattività della nostra provincia. Ringrazio la Soprintendente Anita Guarnieri, non solo per la consueta professionalità, ma anche per l’impegno e il contributo aggiuntivi che non fa mai mancare in fase di programmazione”, ha aggiunto il responsabile del CIS Capitanata.

“Proseguiamo attivamente il monitoraggio dei progetti e sollecitiamo tutti i Comuni affinché possano sfruttare al meglio e con solerzia un’opportunità che resta irripetibile per il nostro territorio”, ha concluso Nicola Gatta.